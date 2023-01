BSV Ostbevern dreht im Finale gegen GW Amelsbüren richtig auf

So spielt eine echte Turniermannschaft: Der BSV Ostbevern versprühte zunächst keinen Glanz in der Finalrunde beim Volksbank-Bever-Cup, dann wurden die Gastgeberinnen aber immer sicherer und drehten erst beim 3:0 im Finale gegen GW Amelsbüren so richtig auf.

So eine echte Turniermannschaft, die brilliert nicht von Anfang an. Die steigert sich langsam. Die tut sich auch mal schwer, hat aber Nerven wie Drahtseile. Die glänzt erst, wenn es wirklich darauf ankommt. Und, natürlich, die gewinnt am Ende.

So gesehen waren die Fußballerinnen des BSV Ostbevern beim 6. Volksbank-Bever-Cup die perfekte Turniermannschaft. Sie starteten am Mittwoch, am ersten Vorrundentag, zwar mit einem mitreißenden 7:0-Sieg ins eigene Hallenturnier, zogen dann aber nur mit Ach und Krach in die Finalrunde ein. Am Samstag überstanden sie die Endrunden-Gruppe ohne Sieg, mit drei Unentschieden und nur zwei Toren. Ins Halbfinale, das sie im Neunmeterschießen gewannen, kamen sie mit nur vier Treffern in vier Spielen.

Bever-Cup des BSV Ostbevern Der BSV Ostbevern gewinnrt in der Beverhalle das eigene Turnier um den Volksbank-Bever-Cup. Foto: Ulrich Brunner Und dann, im Finale, zeigte der Westfalenligist gegen Grün-Weiß Amelsbüren seine beste Leistung im gesamten Turnier. Der 3:0-Sieg gegen den Landesligisten war hochverdient. Franziska Rüter traf zum 1:0, Mira Jörden zum 2:0 und wieder Rüter zum 3:0. „Das Finale war total geil, das ganze Turnier hat richtig Bock gemacht“, strahlte die Doppeltorschützin nach all den Freudentänzen und Umarmungen. Rüter kündigte am frühen Samstagabend an: „Jetzt lassen wir es richtig krachen.“ Ihre beiden Final-Tore erzielte sie jeweils während der Tor-Musik und erspielte ihrer Combo damit auch noch zwei Kisten Bier.

„ »Hinten heraus haben wir dann abgeliefert.« “ BSV-Trainer Christian Rusche

Für den BSV war es der zweite Triumph beim Bever-Cup nach 2017, der erste unter dem Trainergespann Christian Rusche und Björn Kirchgessner. „Wir haben die richtigen Schlüsse aus der Vorrunde gezogen und erst mal das Zentrum dicht gemacht. Das hat uns Stabilität gegeben“, analysierte Rusche ganz nüchtern. „Hinten heraus haben wir dann abgeliefert.“ Er erwartet von diesem Turniersieg auch Schwung für den Abstiegskampf in der Meisterschaft. „Ja, das schweißt zusammen“, so Rusche. „Das Ganze hier ist auch eine Teambuilding-Maßnahme, und die haben wir mit dem Turniersieg gekrönt.“

„ »Wir haben uns hier extrem gut präsentiert und einen richtig guten zweiten Platz geholt.« “ GWA-Trainer Frank Schlichter

Auch Endspiel-Verlierer Amelsbüren, einziger Landesligist unter drei Westfalenligisten im Halbfinale, spielte ein starkes Turnier. „Im Viertel- und Halbfinale haben wir gezeigt, was wir fußballerisch draufhaben. Im Finale konnten wir das leider nicht zeigen“, sagte GWA-Trainer Frank Schlichter. „Wir haben uns hier extrem gut präsentiert und einen richtig guten zweiten Platz geholt“, so der ehemalige Coach des BSV.

Im Halbfinale besiegte Amelsbüren mit 4:2 den VfL Billerbeck, der zuvor alle seine acht Partien gewonnen hatte. Die Ostbevernerinnen bejubelten einen 4:3 (1:1)-Sieg nach Neunmeterschießen gegen Arminia Ibbenbüren. Die starke BSV-Keeperin Sophia Lenz parierte den vierten Schuss der Arminia. Das Neunmeterschießen um Platz drei entschied Ibbenbüren mit 3:2 gegen Billerbeck für sich.

Zwei Bezirksligisten im Viertelfinale

Im Viertelfinale mussten sich Bezirksligist Warendorfer SU verabschieden (1:3 gegen Billerbeck), Landesligist GW Nottuln (1:3 gegen Amelsbüren), Westfalenliga-Spitzenreiter SSV Rhade (3:5 nach Neunmeterschießen gegen Ibbenbüren) und Bezirksligist SC Peckeloh (1:2 gegen Ostbevern). Die BSV-Frauen lagen mit 2:0 in Führung, machten es aber noch mal spannend. Zu diesem Zeitpunkt legt eine echte Turniermannschaft auch noch nicht alle Karten auf den Tisch.