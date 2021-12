BSV Ostbevern erfüllt gegen Emlichheim II Pflicht ohne zu glänzen

Drittligist BSV Ostbevern ist seiner Favoritenrolle am Samstag gegen Schlusslicht Union Emlichheim II gerecht geworden. Mit einem deutlichen 3:0-Heimerfolg gegen die Volleyballerinnen aus der Grafschaft Bentheim unterstrichen die Blau-Weißen ihre Ambitionen auf einen vorderen Platz in der 3. Liga West. Nach 75 Minuten war das ungleiche Duell vor gut 75 Zuschauern in der Beverhalle schon wieder beendet.

Die Zuschauerkulisse war etwas geringer als in früheren Matches. Die hohen Infektionszahlen samt 2G-Regel und Maskenpflicht auf allen Plätzen hatten vermutlich den einen oder anderen Sportinteressierten davon abgehalten, sich auf den Weg zu machen. Diejenigen, die gekommen waren, bekamen ein Aufgebot des Gastgebers zu sehen, das loslegte wie die Feuerwehr. „Wir hatten Bock auf dieses Spiel“, erläuterte Trainer Dominik Münch. „Anfangs hat uns sicher in die Karten gespielt, dass Emlichheim in der Annahme noch nicht richtig da war.“ Über 10:4 enteilten seine Schützlinge in Windeseile bis auf 22:8.

In der Schlussphase dieses Auftaktdurchgangs kam Nachwuchsspielerin Johanna Struffert zu ihrem Debüt in der Erstvertretung. Die Mittelblockerin erlebte dann aus nächster Nähe mit, wie ihr Team beim 25:11 zum ersten Mal den Sack zuschnürte. Dabei führte Amy Knight klug Regie. Die erfahrene US-Amerikanerin stand diesmal in der Anfangsformation und spielte die kompletten drei Sätze durch. „Sie hat es gut gemacht und unter Druck schön Ruhe reingebracht. Sie weiß die Bälle gut zu dosieren und ist stark in der Abwehr“, gab‘s vom Ostbeverner Übungsleiter ein Extra-Lob.

Im zweiten Abschnitt schlichen sich beim BSV-Ensemble ungewohnte Annahmeprobleme ein. Die Gäste ließen sich nicht zweimal bitten und gingen mit 15:13 in Führung. „Emlichheims Aufschläge hatten eine gute Länge und wir sind ein wenig passiv geworden“, analysierte Münch. Das wurmte den Drittliga-Primus. Deutlich war zu spüren, dass er jetzt mindestens einen Gang hochschaltete. Insbesondere Pia Schulte-Döinghaus wurde von Stellspielerin Knight immer wieder gekonnt in gute Abschlusspositionen gebracht. Nach dem 21:15 waren die Weichen für den Satzgewinn gestellt, der dann schließlich beim 25:23 perfekt gemacht wurde.

Bis zum 17:16 verlief der dritte und letzte Durchgang relativ ausgeglichen. „Zwischendurch haben wir super geblockt“, freute sich der Coach über eine deutliche Steigerung am Netz. Marie Kolkmann kam zu ihrem ersten Einsatz im Drittliga-Aufgebot in der laufenden Saison. Im Vorjahr war sie schon einmal beim unglücklichen Auftritt in Borken dabei gewesen, der anschließend zu zahlreichen Corona-Fällen geführt hatte. Ein Leger von Amy Knight sorgte letztlich für den 25:20-Satzgewinn, mit dem die Top-Position in der Vorrundengruppe zwei klar untermauert wurde.

Am Rande der Begegnung wurde bekannt, dass Youngster Leonie Ottens aus persönlichen Gründen eine Volleyball-Pause einlegen wird und dem BSV Ostbevern deshalb in den nächsten Wochen nicht zur Verfügung steht.

BSV: Horstmann, Knight, Kerkhoff, A. Dreckmann, Schulte-Döinghaus, Spöler, Hattemer, Roer, Mersch-Schneider, Seidel, Kolkmann, Struffert, L. Dreckmann.