BSV Ostbevern feiert Punktgewinn bei Eintracht Münster

Ein Unentschieden beim Tabellenletzten. Das klingt nach einem enttäuschenden Meisterschaftsstart nach der Winterpause. Für den BSV Ostbevern war das 3:3 (0:2) am Sonntag beim Kreisliga-A-Schlusslicht Eintracht Münster ein klarer Punktgewinn. Die Gäste lagen mit 0:3 hinten, zehn Minuten vor Schluss noch mit 1:3 und Sekunden vorm Ende mit 2:3. Als der Abpfiff ertönte, rissen die Ostbeverner die Arme in die Höhe, während die Münsteraner auf ihrem extrem kleinen Platz enttäuscht auf den Kunstrasen sanken.

Das Feld am Pleistermühlenweg mit seinen kuriosen Ausmaßen war für Dirk Lampe nicht der Grund, warum sich sein Team in der ersten Halbzeit so schwergetan hat. „Nervosität“, nannte der neue BSV-Trainer bei seinem Punktspiel-Debüt mit seinem Co Stefan Hollmann als Grund. Und es sei Kopfsache gewesen. „Das Gefühl“, so Lampe, „wir spielen hier gegen den Tabellenletzten, der erst acht Punkte hat. Das wird schon laufen.“

Doppelschlag zum 2:0

Mit einem Doppelschlag Mitte der ersten Hälfte ging die Eintracht 2:0 in Führung. Beide Tore fielen über die rechte Ostbeverner Seite. Erst in den letzten zehn Minuten vor dem Wechsel wurde auch der BSV gefährlich. Carsten Esser und David Wittkamp scheiterten am Torwart, Lucas Wigger zog knapp vorbei. Kurz vorm Pausenpfiff trafen die Münsteraner nur den Innenpfosten.

Dawud trifft im Getümmel

Das 3:0 gelang ihnen in der 56. Minute. Die Gäste reagierten. Kapitän Esser, im zweiten Durchgang von der Sechs nach ganz vorne beordert, läutete mit einem Kopfball-Abstauber zum 3:1 (61.) die Aufholjagd ein. Der BSV drängte, hatte aber auch Glück bei einigen Kontern der Eintracht. Nach einem Freistoß von Marcel Graf verkürzte Falk Droste mit einer Kopfball-Verlängerung auf 3:2 (81.). Ganz am Ende der fünfminütigen Nachspielzeit traf der eingewechselte Mehamd Dawud nach einem wilden Getümmel und Gewühl zum 3:3.

„Am Ende war’s glücklich“, sagte Lampe. „Die zweite Halbzeit war okay, das Spielerische ist aber definitiv noch verbesserungsfähig.“

BSV: Jürgens – W. Alali, Droste, Büst, Hagenah (63. Graf) – Middrup, Esser – Langanke (67. Ritter), Schulze Hobeling (81. Hülsmann), Wittkamp (51. Cramer) – Wigger (87. Dawud). Tore: 1:0, 2:0 Smidt (22./24.), 3:0 Kruse (56.), 3:1 Esser (61.), 3:2 Droste (81.), 3:3 Dawud (90.+5).