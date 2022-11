BSV Ostbevern freut sich über zwei Verstärkungen

Zum Hinrunden-Abschluss in der Frauen-Westfalenliga erwartet der BSV Ostbevern den Herforder SV und die SG Telgte in der Landesliga Borussia Münster. Der BSV freut sich über zwei Verstärkungen: Torhüterin Sophia Lenz und Luise Pötter, die Regionalliga-Erfahrung besitzt.

Für Christian Rusche fühlt es sich gerade „ein bisschen an wie Weihnachten“, sagt der Trainer der Fußballerinnen des BSV Ostbevern. Mit dem 4:1 beim VfL Bochum II bejubelte seine Westfalenliga-Truppe zuletzt den zweiten Sieg in dieser Saison. Für das letzte Hinrundenspiel am Sonntag (15.30 Uhr) im Beverstadion gegen den Herforder SV kann er 16 Spielerinnen einplanen.