BSV Ostbevern gegen Dingden nicht bei 100 Prozent

Sophia Kerkhoff wurde zur wertvollsten Spielerin in Reihen des Zweitbundesligisten BSV Ostbevern gewählt. Aber weder die Diagonalangreiferin noch die deutlich verbesserte Ausleuchtung in der Beverhalle vermochten die 1:3-Heimniederlage gegen BW Dingden zu verhindern.

Auch im fünften Anlauf haben die Zweitliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern die Aufgabe BW Dingden nicht knacken können. Sie unterlagen dem Tabellenfünften am Samstag mit 1:3 (25:21, 14:25, 20:25, 22:25). Während eine Woche zuvor beim 3:0-Erfolg in Stralsund alles wie von selbst lief, blieben die Gastgeberinnen aus der Bevergemeinde diesmal hinter ihren Möglichkeiten zurück.

„Dingden hat verdient gewonnen. Es war in den meisten Spielelementen stabiler als wir“, analysierte BSV-Trainer Dominik Münch anschließend. „Am auffälligsten war dies beim Aufschlag, aber auch ihre Entscheidungen im Angriff waren besser. Wir haben sehr gute Phasen gehabt, aber auch solche, in denen wir am Suchen waren. Wir hatten nicht die volle Stabilität und zu viele Schwankungen im Spiel. Etliche Spielerinnen waren lediglich bei 90 Prozent.“

Gäste agierten konstanter

Und das reichte nicht gegen die mit zunehmender Spielzeit immer konstanter auftretenden Gäste. Wirkten die Ostbevernerinnen im ersten Durchgang über 13:15, 19:16 und 25:21 noch entschlossener in den wichtigen Momenten, entglitt ihnen das Spiel in den folgenden Abschnitten.

Im zweiten Satz dominierte nach dem 9:9-Zwischenstand durchgehend das aus vielen Eigengewächsen bestehende Gäste-Aufgebot. Im dritten Durchgang vermochte Ostbevern bis zum 15:15 mitzuhalten, ehe Dingden Oberwasser gewann.

193 Zuschauer

Vor 193 Zuschauern, darunter gut zwei Dutzend aus dem Westmünsterland, durften die BSV-Anhänger im vierten Satz lange auf eine Wende zum Besseren hoffen. 20:18 führte ihr Team kurz vor der entscheidenden Phase, zog dann aber doch wieder den Kürzeren. Immerhin bleibt der Abstand zum ETV Hamburg, dem Drittletzten der 2. Bundesliga Nord, unverändert bei fünf Punkten. Die Norddeutschen unterlagen Oythe ebenfalls mit 1:3 – allerdings haben sie noch zwei Spiele mehr in petto.

Neue Deckenlampen

Die Beverhalle ist in den vergangenen zwei Wochen mit neuen Deckenlampen versehen worden. Wo vorher 500 Lux für Helligkeit sorgten, stehen nun bis zu 2000 Lux zur Verfügung. Ein besonderer Vorteil dabei: Alle Lichter können getrennt voneinander gesteuert werden. Am Mittwoch beim Training testeten die Volleyballerinnen die richtige Ausleuchtung der Halle, damit sie zum Beispiel beim Angriffsschlag nicht in zu grelles Licht schauen. Letztlich kamen nun 1000 Lux zum Einsatz, also lediglich die Hälfte der zur Verfügung stehenden Menge.

BSV-Damen: Horstmann, L. Dreckmann, Kerkhoff, A. Dreckmann, Seidel, Mersch-Schneider, Roer, Hattemer, Spöler, Knight, Pasel, Lüpken, Strothoff, Fallah