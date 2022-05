BSV Ostbevern gegen Freudenberg ist das Abschiedsspiel für Laura Rieping

Weil die Fußballerinnen des BSV Ostbevern ein Spiel vorgezogen hatten, beenden sie bereits an diesem Sonntag (15 Uhr) die Saison. Zum Abschluss kommt Fortuna Freudenberg ins Beverstadion. Die Gastgeberinnen warten seit vier Spielen auf einen Sieg.

„Wir wollen diese Negativserie brechen. Es wäre schön, wenn wir mit einem Erfolg in die Sommerpause gehen könnten“, sagt BSV-Trainer Christian Rusche vor dem Auftritt gegen den Tabellenelften der Westfalenliga. Seine Mannschaft kann sich vom achten Platz nicht mehr verbessern, könnte sich aber noch verschlechtern.

Rusche ist optimistisch, dass sein Team nach den beiden Niederlagen zuletzt mit jeweils vier Gegentoren zurück in die Spur findet – allein schon, weil der Kader wieder größer wird. Außer Vanessa Beste und Katharina Stövesand plant der Coach mit allen Spielerinnen.

Er rechnet mit einem ausgeglichenen Duell wie im Hinspiel. Beim 2:2 in Freudenberg erzielte Laura Rieping beide BSV-Tore. Die Mittelfeldspielerin und Leistungsträgerin gibt am Sonntag ihren (vorläufigen) Abschied in Ostbevern. „Sie macht eine Pause und will sich mehr auf Futsal konzentrieren“, sagt Rusche.