BSV Ostbevern gegen Harderberg – SG Telgte in Kinderhaus

Zwei Wochen vorm Saisonstart testen die Frauen des BSV Ostbevern am Sonntag (13 Uhr) zu Hause gegen den SV Harderberg. Der Gast aus Georgsmarienhütte spielt in der Oberliga Niedersachsen, die vergleichbar ist mit der Westfalenliga. Die Landesliga-Frauen der SG Telgte gastieren am Sonntag (15 Uhr) beim Bezirksligisten Westfalia Kinderhaus. Die neue Spielgemeinschaft Ems Westbevern/SG Telgte II verlor gegen den Bezirksligisten Rot-Weiß Alverskirchen mit 1:4 (1:1). „Der Einsatz stimmte und auch spielerisch war es eine ordentliche Leistung, vor allem in der ersten Halbzeit“, sagte Trainer Jürgen Roreger. Das Tor zum 1:1 erzielte Jaclyn Remkamp in der 28. Minute.