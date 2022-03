BSV Ostbevern gegen Sendenhorst personell arg dezimiert

Michael Sanders steht dem BSV Ostbevern am Sonntag nicht zur Verfügung.

Fast eine komplette Elf fehlt BSV-Trainer Daniel Kimmina am Sonntag im A-Liga-Heimspiel gegen die SG Sendenhorst. Neu hinzugekommen sind Michael Sanders, Steffen Cramer (beide krank) sowie Mohamed Alali (fünfte Gelbe Karte). Immerhin kehren Kevin Büst und Lars Schulze Hobeling am Sonntagmorgen aus dem Urlaub zurück. „Einer von beiden wird anfangen“, so der Ostbeverner Übungsleiter. „Wir sind krasser Außenseiter und können nur gewinnen.“

Bei der SG, die im Spitzenspiel eine 0:2-Niederlage gegen Beelen hinnehmen musste, sind Nico Rosendahl, Heinz Linnemann und Nico Kommorowski wieder im Kader. Fehlen werden Jannick Horstmann und Goalgetter Marek Ratering.