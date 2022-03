BSV Ostbevern gelingt gegen Herford erster Sieg in 2022

Im vierten Anlauf hat es geklappt. Die Westfalenliga-Fußballerinnen des BSV Ostbevern holten beim Herforder SV Borussia Friedenstal ihren ersten Pflichtspielerfolg im Jahr 2022. Dabei fiel das Ergebnis beim 2:1 (2:1) deutlich knapper aus als es nach dem Spielverlauf verdient gewesen wäre. „Wir waren drückend überlegen. Der Gegner hätte sich auch über ein 6:1 nicht beschweren dürfen“, urteilte Christian Rusche.

Beide Aufgebote legten los wie die Feuerwehr. „Wir hätten frühzeitig mit 3:0 führen können“, so der BSV-Übungsleiter. Julia Mende und Kim Weber ließen hochkarätige Möglichkeiten liegen. Trotzdem waren nach elf Minuten schon zwei Treffer gefallen. Zunächst netzte Neuzugang Lia Wille für die Gäste zur Führung ein (5.). Manuela Imholt parierte einen Herforder Versuch glänzend. Dennoch durften sich die Ostbevernerinnen nicht allzu lange über den guten Start freuen. Aaliyah Blanke stellte schon in der elften Minute den Gleichstand wieder her.

Immerhin schafften die Blau-Weißen noch vor dem Seitenwechsel die erneute Führung. Kristina Markfort legte geschickt für Kim Weber auf, die mit ihrem schwächeren linken Fuß verwandelte (44.).

„In der zweiten Halbzeit waren wir weiter am Drücker“, schilderte Rusche das Geschehen in Ostwestfalen. Laura Rieping und Weber hätten erhöhen können, aber es blieb beim knappen Erfolg. „Das Ergebnis spiegelt unsere Feldvorteile nicht wieder, aber es war mal wieder an der Zeit zu gewinnen“, so der BSV-Trainer.

BSV-Frauen: Imholt – Feldmann, Mahnke, Koenen, Bröcker – Rehm, Rieping (89. Borgmann), Markfort, Wille (77. Cappenberg), Weber – Mende (64. Meimann). Tore: 0:1 Wille (5.), 1:1 Blanke (11.), 1:2 Weber (44.).