BSV Ostbevern gewinnt gegen Rheda und schafft den Klassenerhalt

Die BSV-Sportkegler gewannen auch ihr letztes Heimspiel in dieser Saison. Durch den neunten Sieg in Folge sicherte sich Ostbevern frühzeitig den Klassenerhalt und tritt damit in der neuen Saison weiter in der NRW-Liga an. Der Gast nahm am Sonntag aber erneut den Zusatzpunkt mit. Der BSV behauptete sich gegen die TSG Rheda mit 2:1 und 4450:4402 Holz (Zusatzwertung 44:34).

Die Gastgeber gingen zwar ersatzgeschwächt an den Start, aber trotzdem optimistisch, wie der Verein mitteilt. So erarbeiteten Michael Hornig mit 764 und Nico Hornig mit 754 zu Beginn einen Vorsprung von 43 Holz. Im zweiten Block wendete sich das Blatt allerdings zugunsten von Rheda, da Klaus Auf der Landwehr nur 717 und Janek Hornig lediglich 681 Holz trafen. Die Gäste trumpften mit 730 und 762 Holz auf, sodass Ostbevern mit 51 Holz zurücklag.

Rückstand eigentlich schon zu hoch

Also musste die Entscheidung über Sieg oder Niederlage im letzten Block fallen, wobei der Rückstand eigentlich schon fast zu hoch war, um ihn noch aufholen zu können. Aber durch ihr konzentriertes Spiel holten Markus Czauderna (764) und Thomas Maas (770) die Kohlen doch noch aus dem Feuer. Beide Gegner erzielten zwar solide Ergebnisse, konnten die Führung mit 714 und 721 Holz aber nicht mehr ins Ziel retten. Nur der Zusatzpunkt ging wieder mal an die Gastmannschaft. Der BSV gewann mit einem Vorsprung von 48 Holz.