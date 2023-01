BSV Ostbevern gewinnt gegen Wuppertal auch das achte Heimspiel

Der BSV Ostbevern bleibt auf den Bahnen in Versmold ungeschlagen. Das Team verlor gegen den KSC AK 1882 Wuppertal aber einmal mehr den Zusatzpunkt. Die zweite und dritte Mannschaft des BSV unterlagen zu Hause.

Die Sportkegler des BSV Ostbevern behalten in Versmold ihre weiße Weste. Sie gewannen auf den Übergangs-Heimbahnen auch das achte Spiel. Allerdings musste der NRW-Ligist dem Gegner wieder den Zusatzpunkt überlassen.

Trotz durchweg guter Leistungen der Gastgeber sicherte sich der KSC AK 1882 Wuppertal den begehrten dritten Zähler. Der BSV gewann am Sonntag mit 2:1 und 4524:4150 Holz (Zusatzwertung 45:33).

Vorsprung von 201 Holz

Für Ostbevern begannen Christoph Nowag mit 767 Holz und Michael Hornig mit dem Tagesbestergebnis von 796. Auf Wuppertaler Seite fielen 727 und 768 Holz. Weiter ging es mit Thomas Maas, der 766 Holz traf, und Janek Hornig mit 678. Die Gäste hielten einigermaßen mit und erspielten sich 781 und 530 Holz. Nach zwei Blöcken und einem Vorsprung von 201 Holz war der Sieg für den BSV schon so gut wie sicher.

Für die Spieler des dritten Blocks ging es nun noch darum, den Zusatzpunkt abzusichern. Dazu mussten Markus Czauderna (752) und Nico Hornig (765) ihre Gegenspieler in Schach halten, aber auch gleichzeitig die 768 Holz eines Wuppertaler Keglers übertreffen. Letzteres schafften sie nicht, also ging der dritte Zähler an die Gäste.

Die zweite BSV-Mannschaft (Oberliga 1) unterlag dem Lippstädter Turnverein in Versmold mit 0:3 und 2597:2680 Holz (Zusatzwertung 17:19). Die Drittvertretung (Oberliga 2) verlor zu Hause gegen die SKG Bielefeld mit 0:3 und 2387:2919 Holz (12:24.)