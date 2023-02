BSV Ostbevern gewinnt Test gegen RW Milte

In etwa so hatte sich Stefan Hollmann seinen Einstand als Interimscoach beim BSV Ostbevern vorgestellt. Vier Treffer und eine gute Leistung ermöglichten den Testspielerfolg gegen RW Milte.

Der BSV Ostbevern landete am Samstag einen 4:2 (3:0)-Testspielerfolg gegen den B-Ligisten RW Milte. Beim A-Ligisten aus der Bevergemeinde stand erstmals Stefan Hollmann als Coach an der Seitenlinie. Dirk Lampe wird sich am Dienstag bei der BSV-Mannschaft vorstellen und dann auch am Donnerstag um 19.30 Uhr beim nächsten Vorbereitungsmatch beim B-Liga-Spitzenreiter VfL Sassenberg II dabei sein. „Das war eine richtig gute Leistung. Milte hat in der ersten Halbzeit nicht einmal auf unser Tor geschossen“, freute sich Hollmann. Simon Schöne, der von den Alten Herren aushalf, bereitete zwei Treffer vor. Lucas Wigger (3./35.), Mehamd Dawud (41.) und David Wittkamp (80.) waren die Torschützen auf Seiten der Gastgeber. Michael Sanders (55./Elfmeter) und Nils Schulze Spüntrup (84.) trafen für die Gäste.