BSV Ostbevern hofft auf Zuschauerbestmarke

Eine Herkulesaufgabe wartet am Samstag (19.11.) auf die Zweitliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern. Mit den Skurios Volleys Borken stellt sich der ungeschlagene Spitzenreiter in der Beverhalle vor.

Vor der Pandemie hatten es die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern geschafft, die Beverhalle immer mehr zu füllen. 250 Besucher waren da keine Seltenheit, was sich natürlich auch stimmungstechnisch positiv auswirkte. In jüngster Zeit hatten sich die Zahlen eher bei 100 bis 150 Zuschauern eingependelt. Für das anstehende Heimspiel am Samstag um 19 Uhr gegen Zweitliga-Spitzenreiter Skurios Volleys Borken hofft BSV-Trainer Dominik Münch nun auf eine neue Bestmarke in Corona-Zeiten.

Dafür nennt er drei Gründe: „Erstens hat der Gegner einen extrem attraktiven Namen. Zweitens bringt Borken meistens auch eigene Fans mit und drittens haben unsere anderen Mannschaften an diesem Wochenende allesamt spielfrei“, so Münch.

Esther Spöler entscheidet nach dem Freitag-Training, ob ein Mitwirken gegen ihren Heimatverein nach dem Umknicken vor Wochenfrist schon wieder Sinn macht. „Natürlich ist es ein wichtiges Spiel für sie“, berichtet der Ostbeverner Übungsleiter. Ein Fragezeichen steht derweil auch noch hinter Kathrin Pasel, die aufgrund einer Entzündung am Bein unter der Woche Sportverbot hatte. Sollte ein Platz im Spieltagsaufgebot frei werden, würde dieser von Johanna Struffert, Melina Heitkötter oder Marie Kolkmann belegt werden.

„Es wird ein harte Nuss. Borken steht nicht umsonst da oben. Sie werden ziemlichen Druck auf uns ausüben“, vermutet Münch. „Wir wollen versuchen, ihnen das Leben so schwer wie möglich zu machen. Natürlich möchten wir nicht mit einer Klatsche da rausgehen, sondern unseren Zuschauern etwas bieten.“