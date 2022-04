BSV Ostbevern II auf dem besten Weg zum Klassenerhalt

Mit dem 5:0 gegen SW Havixbeck machte die zweite Mannschaft des BSV Ostbevern einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt. Fünf verschiedene Torschützinnen unterstreichen die „kompakte Mannschaftsleistung“, so Jürgen Weglage aus dem BSV-Trainerteam.

Mit ihrem dritten Sieg in Folge sind die Frauen des BSV Ostbevern II auf geradem Weg zum Klassenerhalt in der Kreisliga A. Mit dem 5:0 (2:0) gegen Schwarz-Weiß Havixbeck überholte das Team von Natalie Dietrich und Jürgen Weglage den Tabellennachbarn. Trainerin und Trainer sprachen von einem „verdienten Sieg“ und lobten vor allem die „hervorragende Abwehrarbeit“.

Fünf verschiedene Torschützinnen unterstreichen die „kompakte Mannschaftsleistung“, so Weglage. Die Ostbevernerinnen ließen zunächst einige Chancen ungenutzt, ehe sie mit einem Doppelschlag durch Carina Nahrup (42.) und Lena Mücher (44.) noch vor der Pause mit 2:0 in Führung gingen. Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Frieda Kemper auf 3:0 (49.). In der Schlussphase schraubten Sarah Uthmann (86.) und Hendrikje Lemper (88.) den Spielstand auf 5:0. Bereits am Freitag (29. April, 19.30 Uhr) geht es weiter. Mit einem Sieg in Südkirchen beim Tabellenfünften SG Selm/Südkirchen kann die BSV-Zweite den Klassenerhalt perfekt machen.