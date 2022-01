BSV Ostbevern II beendet Hinrunde beim TSC Gievenbeck

Mit dem Nachholspiel beim TSC Gievenbeck beendet der BSV Ostbevern II am Mittwoch (19.30 Uhr) die Hinrunde in der Frauen-Verbandsliga. „Machbar ist alles. Mal schauen, wie stark der Gegner ist. Wir kennen ihn nicht“, sagt BSV-Trainer Frank Brockhausen. „Die müssen sich von uns überraschen lassen und wir uns von denen. Ein Punkt oder zwei wären super.“ Gievenbeck steht auf dem vierten Platz, hat aber auch erst fünf Begegnungen ausgetragen. Die BSV-Zweite wartet noch auf den ersten Sieg in dieser Saison, hat nur einen Punkt geholt. Weiterhin verzichten müssen die Ostbevernerinnen auf Rahel Reinhardt und Helena Hüttemann, die laut ihrem Trainer in dieser Saison nicht mehr spielen kann. „Hinter zwei, drei anderen Spielerinnen steht aus beruflichen Gründen noch ein Fragezeichen“, sagt Frank Brockhausen.