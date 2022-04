BSV Ostbevern II bleibt nach dem 0:3 in Mesum auf Abstiegsplatz

Mehr als 70 Zuschauer, ungefähr die Hälfte davon aus Ostbevern, hatte Frank Brockhausen am Dienstagabend in Mesum gezählt. Nicht nur dem Trainer der zweiten BSV-Damenmannschaft imponierte, wie das Publikum für Stimmung sorgte. „Die Leute haben auch ein gutes Verbandsliga-Spiel gesehen. Beide Seiten haben mit offenem Visier gespielt“, sagte der Coach.

„ »Mesum hat sich teilweise in einen Rausch gespielt.« “ Frank Brockhausen

Für die Gästefans gab es am Ende allerdings nichts zu feiern. Die BSV-Reserve verlor ihr vorletztes Match in dieser Saison beim TV Mesum mit 0:3 (23:25, 16:25, 25:27). Damit stehen die Ostbevernerinnen in der Volleyball-Verbandsliga weiterhin auf einem Abstiegsplatz. Um den ASV Senden, der die Spielzeit schon beendet hat, noch zu überholen, muss der BSV II zum Abschluss am kommenden Dienstag (26. April) beim Tabellenzweiten Saxonia Münster mindestens mit 3:2 gewinnen. Schwierig, aber nicht unmöglich, meint Brockhausen. „Eine Chance haben wir noch, und die wollen wir nutzen. Wir können es selbst richten.“

Auch in Mesum hatte seine Truppe Chancen zu punkten. „Gut gespielt, leider nichts mitgenommen“, fasste er den Abend zusammen. „Ich kann den Mädels gar keinen Vorwurf machen. Sie haben ihr Level erreicht, aber Mesum hat sich teilweise in einen Rausch gespielt.“ Zum Beispiel im zweiten Satz, den die Gastgeberinnen klar gewannen. Aber auch in den anderen beiden spannenden Durchgängen drehte der TV Mesum auf, als es am Ende darauf ankam.

BSV-Frauen II: C. Schlautmann, L. Schlautmann, Plogmann, Dirksen, Heitkötter, Terzenbach, Rolf, Beuse, Kolkmann, Struffert.