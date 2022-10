BSV Ostbevern II gewinnt gegen Albachten und verliert in Gremmendorf

Zwei Tage nach dem 3:1 (1:1)-Sieg gegen Concordia Albachten verloren die Kreisliga-A-Fußballerinnen des BSV Ostbevern II am Sonntag beim SC Gremmendorf II mit 0:4 (0:2).

Der Erfolg gegen Albachten war hart erkämpft. Die Gäste aus Münster führten nach einem langen Ball nach 15 Sekunden mit 1:0. Davon unbeeindruckt antwortete Lena Stegemann mit einem Freistoßtor zum 1:1 (8.). „Beide Teams schenkten sich nichts und es wurde ziemlich unangenehm auf dem Platz“, sagte Jürgen Weglage aus dem BSV-Trainerteam. Lena Mücher nutzte den Moment, als die Concordia-Torfrau weit aufgerückt war, mit einem Heber zum 2:1 (84.). Kurz vor Schluss setzte sich Mira Jörden im Laufduell durch und erzielte aus spitzem Winkel das 3:1 (88.). Den Elfmeter der Albachtenerinnen in der Nachspielzeit hielt BSV-Torfrau Alina Riemann sicher fest.

Mit einem 0:4 reiste das zweite Damenteam aus Ostbevern am Sonntag aus Gremmendorf ab. Die Münsteranerinnen konnten sich nach der Abmeldung der ersten Mannschaft im Offensivbereich mit Nele Kofort und Sina Olthues verstärken. „Das Spiel vom Freitag in den Knochen, waren unsere Mädels oft den Schritt langsamer und konnten sich nur wenige Chancen erspielen“, so Weglage. Mit den drei Punkten gegen Albachten sei das Team aber einen Schritt weitergekommen.