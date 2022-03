BSV Ostbevern II kämpft gegen FC Nordkirchen fast schon um alles

Ist das schon die letzte Chance? Fest steht: Eine Niederlage dürfen sich die Fußballerinnen des BSV Ostbevern II am Sonntag (12.30 Uhr, Beverstadion) gegen den FC Nordkirchen nicht erlauben. Dann wäre der Klassenerhalt in der Kreisliga A kaum noch zu schaffen. „Ja, dann würde es verdammt schwer werden. Das ist das entscheidende Spiel“, weiß der neue BSV-Trainer Jürgen Weglage.

So ist die Lage am Tabellenende: Ostbevern II ist Letzter mit vier Punkten und nur noch fünf Spielen, Nordkirchen ist Vorletzter mit sechs Punkten und noch sieben Spielen. Eine Mannschaft steigt ab. Derzeit spricht also alles für den Club aus dem Südmünsterland. Der FCN gewann das Hinspiel mit 2:0.

Die BSV-Reserve ließ am vergangenen Sonntag aufhorchen, als sie mit dem 2:2 gegen Spitzenreiter Westfalia Kinderhaus den vierten Punkt holte. Und das hochverdient, wie Weglage betont. „In der zweiten Halbzeit haben wir den Tabellenführer an die Wand gespielt. Wir hätten auch gewinnen können.“ Dass mit Lisanna Mahnke, Kim Weber und Julia Mende drei Spielerinnen aus der ersten Mannschaft ausgeholfen haben, „war nicht der entscheidende Faktor“, so der Coach. Beide Tore zum 1:1 und 2:2 erzielte Lena Stegemann.

BSV-Torhüterin Alina Riemann hielt beim Stand von 0:1 einen Handelfmeter. Das war laut Weglage die Initialzündung für die starke Leistung in diesem Spiel. Wäre gut, wenn das auch noch bis zum Anpfiff gegen Nordkirchen nachwirkt.