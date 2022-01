BSV Ostbevern II schafft vorzeitigen Aufstieg in die Oberliga

Ostbevern

Nur haarscharf schrammte der BSV Ostbevern bei seinem Gastspiel in Aachen am Zusatzpunkt vorbei. Grund zum Jubeln hatte die dritte Mannschaft des BSV. Sie wies auch den ersten Verfolger aus Ottmarsbocholt in die Schranken und steht damit jetzt schon als Aufsteiger in die Oberliga fest.