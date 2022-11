BSV Ostbevern II siegt auch gegen Recklinghausen

Wenn man gegen die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern II einen Tiebreak spielt, darf man sich nicht viel ausrechnen. In dieser Saison bislang gar nichts: Der Verbandsligist ist am Sonntagabend in der Beverhalle zum dritten Mal in den fünften Satz gekommen und hat zum dritten Mal gewonnen. Die Gastgeberinnen besiegten den VC Recklinghausen nach 1:2-Satzrückstand mit 23:25, 25:12, 22:25, 25:22 und 15:11.

BSV-Trainer Peter Pourie sprach von einem „Auf und Ab gegen einen sehr erfahrenen, unbequemen Gegner“. Seine Mannschaft hatte zunächst große Probleme in der Annahme. Mit „Power-Volleyball“, so Pourie, überrannten die Ostbevernerinnen den Gegner im zweiten Durchgang. Im dritten spielte Recklinghausen seine Erfahrung aus. Im vierten und fünften Satz lag die BSV-Reserve immer vorne – bis zum Schluss.

Angeführt von einer laut Pourie überragenden Melina Heitkötter (Außen/Annahme) feierte das Team den sechsten Sieg im achten Spiel. Nur zur Erinnerung: In der Vorsaison waren die Ostbevernerinnen sportlich abgestiegen und sind nur durch die Hintertür in der Verbandsliga geblieben. Für den Trainer ist die überraschend positive Bilanz ein Grund, das Saisonziel zu revidieren. „Wir können ja jetzt nicht mehr sagen, dass wir nur nicht absteigen wollen“, erklärte Pourie. „Unser Ziel ist jetzt ein Platz in der oberen Tabellenhälfte.“

BSV-Frauen II: Carneim, L. Schlautmann, Beuse, Plogmann, J. Struffert, Stübe, Heitkötter, Kolkmann, Huber, C. Struffert, Laus, Terzenbach.