BSV Ostbevern II spielt nicht in Senden und nicht in Mesum

Die zweite Mannschaft des BSV Ostbevern stand an diesem Wochenende eigentlich vor einem Doppeleinsatz in der Frauen-Verbandsliga: am Freitagabend das Nachholspiel beim ASV Senden und am Sonntag beim TV Mesum. Beide Begegnungen wurden abgesagt, weil sich bei der BSV-Zweiten wieder Corona breitmacht. „Wir können definitiv nicht spielen“, sagte Trainer Frank Brockhausen. Die Ostbevernerinnen haben noch vier Partien, die bis zum 8. Mai terminiert sein müssen. Wegen Corona hat – wie berichtet – auch die Drittliga-Truppe des BSV ihr Heimspiel gegen den FCJ Köln II von diesem Sonntag auf den 8. April (Freitag) verlegt.