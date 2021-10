BSV Ostbevern II startet am liebsten ohne Stress in die Saison

Mit einem Heimspiel gegen Union Lüdinghausen II startet die zweite Mannschaft des BSV Ostbevern in die Saison. Das Ziel in diesem Jahr formuliert Trainer Frank Brockhausen ganz pragmatisch. Die Talentschmiede des BSV muss noch einen zusätzlichen Abgang verkraften.

Da müssen sie seit elf Monaten wegen Corona auf Meisterschaftsspiele verzichten. Und jetzt, kurz bevor es endlich wieder losgeht, machen den Verbandsliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern II andere Viren zu schaffen. Erkältungssymptome sorgen (neben beruflichen Terminen) dafür, dass die Übungseinheiten zuletzt in kleiner Runde abgehalten wurden. „Ich bin froh, wenn sechs Leute beim Training sind“, klagte Frank Brockhausen in dieser Woche.

Das sind nicht die besten Voraussetzungen für den Punktspielstart am morgigen Samstagnachmittag in eigener Halle gegen Union Lüdinghausen II. Sorgen bereitet die maue Personalsituation dem BSV-Coach aber nicht. „Wir gehen locker in die Saison. Jetzt Druck zu machen, bringt ja nichts“, erklärt Brockhausen. Die ersten vier Partien verbucht er noch unter „erweiterte Vorbereitung“. Zwei Testspiele hat seine Mannschaft bestritten. „Die waren okay, aber man hat gemerkt, dass die Mädels seit November keinen Wettkampf mehr hatten“, so der Trainer.

„ »Wir schauen nach oben. Nach unten können wir ja immer noch gucken.« “ Frank Brockhausen

Die Zielsetzung in dieser Saison – 2019 ist die BSV-Reserve unter Stefan Klotz aufgestiegen – formuliert Brockhausen ganz pragmatisch: „Wir schauen nach oben. Nach unten können wir ja immer noch gucken.“ Aus der Staffel mit acht Vereinen steigen zwei ab. Über den ersten Gegner, die zweite Mannschaft des Regionalligisten aus Lüdinghausen, weiß der BSV-Verantwortliche noch nichts.

Personell hat sich bei der Talentschmiede der Blau-Weißen noch etwas getan. Neben Libera Jana Rolf, die eine Pause einlegt, muss der BSV II auch ohne Amelie Ahmerkamp (Außen/Annahme und Aushilfs-Libera) auskommen. Sie hat einen Studienplatz in Regensburg bekommen.

So geht der Verbandsligist mit einem Kader von 13 Spielerinnen in die Saison. Dazu zählen Franziska Beuse (Libera) und Johanna Struffert (Mitte), die aus der Dritten hochgezogen wurden.

Das Spiel des BSV Ostbevern II beginnt am Samstag um 15 Uhr in der Beverhalle. Zuschauer sind bei den Heimspielen erlaubt, müssen sich nur an die 3G-Regeln halten.