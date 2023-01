BSV Ostbevern II startet mit Heimspiel gegen Lüdinghausen II

Das Hinspiel gegen Union Lüdinghausen II haben die Frauen des BSV Ostbevern II mit 1:3 verloren. Bei einem Turnier in der vergangenen Woche in Sendenhorst hatten sie mit 0:2 das Nachsehen. Im dritten Anlauf soll es klappen: Zum Verbandsliga-Start 2023 will die BSV-Zweite am Sonntag (11 Uhr) in der Beverhalle gegen den Tabellenvierten gewinnen.

„Das ist eine unbequeme, gut ausgebildete Mannschaft, die wenige Fehler macht. Wir wissen aber, was zu tun ist“, sagt BSV-Trainer Peter Pourie vor dem Duell mit seinem Ex-Club. Er muss nur auf die angeschlagene Lea Peters verzichten. „Wir wollen den Lauf aus der Hinrunde mitnehmen. Unsere Idee ist, dass wir oben noch mal anklopfen. Wir haben aber überhaupt keinen Stress.“