BSV Ostbevern II steigt nach dem 0:3 bei Saxonia Münster ab

Am Anfang des letzten und entscheidenden Saisonspiels ging gar nichts bei den Volleyballerinnen des BSV Ostbevern II. Am Ende auch nicht. So verlor das Verbandsliga-Team am Dienstagabend beim TuS Saxonia Münster mit 0:3 (15:25, 24:26, 17:25). Die bittere Konsequenz: Die Mannschaft von Frank Brockhausen steigt als Tabellenvorletzter der Staffel 4 gemeinsam mit Schlusslicht SuS Olfen in die Landesliga ab.

Ein kleines Hintertürchen für den Klassenerhalt bleibt: „Wenn sich noch eine Mannschaft aus der Verbandsliga oder Oberliga zurückzieht, könnte es vielleicht noch eine Möglichkeit geben“, sagt der Coach auf Nachfrage.

Einen Satzball vergeben

Im letzten Match in Münster hielten die Gäste nur den zweiten Satz bis zum Ende offen. Im ersten Durchgang habe man gespürt, „wie mega nervös und verkrampft die Mädels waren“, so Brockhausen. Erst gegen Ende des Satzes fanden die Ostbevernerinnen ins Spiel, agierten mutiger. Das setzte sich im zweiten Abschnitt fort, in dem sie eine starke Vorstellung ablieferten, aber einen Satzball beim 24:23 nicht nutzten. Vielleicht lag es an der Behandlungspause für Clara Tewinkel, die beim Stand von 22:21 umgeknickt war und vom Feld musste. „Wenn wir den Satz gewonnen hätten, wäre Saxonia ins Schwimmen gekommen. Davon bin ich überzeugt“, so Brockhausen.

Im dritten Durchgang blieb die BSV-Zweite bis zum 16:16 dran, „dann ist der Hammer gefallen, ab da lief gar nichts mehr“, wundert sich der Coach. Sein Team machte viele unnötige Fehler und holte nur noch einen Punkt.

„Ich kann den Mädels keinen Vorwurf machen. Das Spiel ist so gelaufen wie die ganze Saison. Wir haben fast immer gut gespielt, aber fast nie etwas mitgenommen. Und ich konnte nie die gleiche Sechs zwei Spiele hintereinander aufs Feld bringen, weil immer jemand gefehlt hat“, bilanziert Brockhausen. „Mit drei Siegen verdienen wir es am Ende auch nicht, in der Liga zu bleiben.“ Der ASV Senden hat zwar genau das geschafft, aber zwei Punkte mehr geholt als Ostbevern – und zweimal gegen den BSV II gewonnen.

BSV-Frauen II: C. Schlautmann, L. Schlautmann, Rolf, Plogmann, Dirksen, Kolkmann, Struffert, Weusthof, Tewinkel, Heitkötter, Spahn.