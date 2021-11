BSV Ostbevern II wehrt sich hartnäckig gegen Saxonia Münster

Das Satzergebnis von 1:3 hört sich nach einer klaren Sache an. War es diesmal aber nicht: Der BSV Ostbevern II verlangte dem Favoriten Saxonia Münster alles ab. Angeführt wurde das junge Team von Clara Tewinkel, die bis zu diesem Sommer in der ersten BSV-Mannschaft gespielt hat.

Im dritten Spiel haben die Verbandsliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern II ihren ersten Satz in dieser Saison gewonnen. Immerhin. In der Statistik steht also eine 1:3-Niederlage gegen Saxonia Münster. Das sieht wieder nach einer klaren Sache aus. War es diesmal aber nicht. „Das hätte auch 3:1 für uns ausgehen können“, sagte BSV-Trainer Frank Brockhausen nach dem 28:30, 27:25, 11:25, 23:25 in der Beverhalle. „Saxonia musste vier Sätze Vollgas geben, musste vier Sätze an seine Grenzen gehen.“

Bei den Ostbevernerinnen tauchte ein bekanntes Gesicht auf: Clara Tewinkel, ehemalige Zweitliga-Spielerin beim BSV. Die 22-Jährige legt seit diesem Sommer eine Pause vom hochklassigen Volleyball ein. Von Brockhausen gefragt, ob sie in der Zweiten mal aushelfen wolle, sagte sie zu. Tewinkel spielte im Außen/Annahme-Bereich. „Mit ihrer Erfahrung hat sie ab dem ersten Ball eine unglaubliche Ruhe ausgestrahlt“, lobte Brockhausen. Er hofft, dass Tewinkel zumindest in den kommenden Wochen noch öfters einspringt.

Aber auch ihre neuen Teamkolleginnen zeigten gegen Saxonia eine vielversprechende Vorstellung. Jeweils in der Verlängerung verloren sie den ersten Satz und gewannen den zweiten. „Ich glaube, im ersten haben wir drei Satzbälle vergeben. Im zweiten haben wir unsere Chancen genutzt und mehr an uns geglaubt“, sagte der BSV-Coach. Der dritte Durchgang lief gar nicht rund, im vierten forderte die BSV-Reserve den Favoriten wieder mehr. „Am Ende waren kleine individuelle Fehler entscheidend.“

Die drei Spitzenmannschaften haben die Ostbevernerinnen jetzt hinter sich. Als nächstes erwarten sie am 27. November den ASV Senden. Diese Mannschaft hat auch ihre ersten drei Matches verloren – aber noch keinen Satz gewonnen.

BSV-Frauen II: Tewinkel, Rose, Plogmann, Kolkmann, Weusthof, Spahn, Dirksen, Carneim, Heitkötter, Reinhardt, Beuse.