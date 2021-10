BSV Ostbevern II zahlt gegen Lüdinghausen Lehrgeld

Wie das erste Spiel in dieser Saison so war? Frank Brockhausen kann es in einem Wort zusammenfassen. „Lehrreich“, sagt der Trainer der Verbandsliga-Volleyballerinnen des BSV II. Insgesamt 41 Punkte haben die Ostbevernerinnen in der Beverhalle gemacht, dann war das Auftaktmatch auch schon vorbei. Die zweite Mannschaft des SC Union Lüdinghausen war mindestens eine Klasse besser als die junge Drittliga-Reserve des BSV und gewann souverän mit 3:0 (25:12, 25:13, 25:16).

„Mega stark“ seien die Gäste gewesen, so Brockhausen. Der Knackpunkt vom Anfang bis fast zum Ende war die Annahme. „Die Lüdinghauserinnen haben uns mit ihrem Aufschlag vor tierische Probleme gestellt“, bilanzierte der BSV-Coach. Der gute und clevere Service der Union-Zweiten verhinderte, dass die Gastgeberinnen ihren Rhythmus fanden. „Und als wir ins Spiel gekommen sind, war es schon zu spät“, so Brockhausen.

Mit offenem Visier

Das war im dritten Satz, der lange ausgeglichen verlief. „Da war es ein Spiel auf Augenhöhe mit ordentlichen Battles, beide Mannschaften mit offenem Visier und richtig guten Abwehraktionen“, lobte der BSV-Übungsleiter. Dann aber leisteten sich die Ostbevernerinnen wieder Schwächen in der Annahme, was Lüdinghausen ausnutzte und entscheidend davonzog.

„Wir haben den Gegner zu wenig in Schwierigkeiten gebracht und uns phasenweise zu naiv angestellt“, sagte Brockhausen. „Wir haben uns nach dem Spiel zusammengesetzt und unsere Hausaufgaben besprochen.“ Arbeiten müsse das Team vor allem an der Annahme und der nötigen Lockerheit in wichtigen Phasen einer Partie. Die ersten Saisonspiele, so der Trainer, gelten zunächst noch als eine Art verlängerte Vorbereitung.

Zuerst die dicken Brocken

Der Spielplan beschert der BSV-Zweiten zunächst die dicken Brocken in der Verbandsliga. Nach Lüdinghausen II geht es am kommenden Samstag zum USC Münster III und zwei Wochen später gegen Saxonia Münster. Das sind ausgerechnet die drei Mannschaften, die Brockhausen oben erwartet.

BSV-Frauen II: Schlautmann, Rose, Plogmann, Kolkmann, Struffert, Hüttemann, Weusthof, Spahn, Dirksen, Heitkötter, Reinhardt, Beuse.