BSV Ostbevern III ist viel zu gut für diese Liga

Am viertletzten Spieltag schon Meister und damit in der nächsten Saison in der Bezirksliga: die Volleyballerinnen des

Das war eine schöne Kulisse am Dienstagabend in der Beverhalle. Eltern waren da, Vertreter des Abteilungsvorstands, Spielerinnen und Spieler aus den Jugend- und Erwachsenenteams des BSV Ostbevern. Sie alle bildeten einen würdigen Rahmen für die dritte Damenmannschaft. Die Volleyballerinnen kürten sich mit dem 3:0-Sieg gegen den TuS Ascheberg frühzeitig zum Meister in der Bezirksklasse. Für die Aufsteigerinnen in die Bezirksliga gab’s dann noch Rosen.

Die Verfolger SC DJK Everswinkel und VBC Beckum können den Spitzenreiter nicht mehr einholen. Die letzten drei Saisonspiele im März sind nur noch Schaulaufen für die BSV-Dritte. Sie hat alle elf bisherigen Spiele gewonnen – achtmal mit 3:0 und dreimal mit 3:1. Die Satzergebnisse gegen den Tabellenvorletzten aus Ascheberg (25:5, 25:9, 25:15) haben noch einmal verdeutlicht, dass die Truppe mit Spielerinnen zwischen 14 und 19 Jahren nichts in dieser Liga zu suchen hat.

„Wir haben alle Spiele dominiert, ich bin mega stolz auf die Mädels“, sagt Trainer Ronny Huber. „Das war eine tolle Mannschaftsleistung. Jede Spielerin ist wichtig, auch wenn sie mal weniger spielt.“ Personelle Unterstützung gab es auch aus der vierten Mannschaft.

Huber möchte sich den Erfolg nicht selbst zuschreiben. „Entscheidend war die Vorarbeit von Dominik Münch und Frank Brockhausen in der letzten Saison und von Peter Pourie in dieser Saison“, so der Coach. „Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich jetzt ernten kann, was andere gesät haben.“ Pourie, seit dem vergangenen Sommer Trainer und Jugendkoordinator beim BSV, habe laut Huber schon vor der Saison gesagt, dass die Damen III aufsteigen müssen, weil sie für diese Liga zu gut seien. Diese Einschätzung haben sie dann eindrucksvoll bestätigt.

Die nächste Station des designierten Meisters auf der Abschiedstournee aus der Bezirksklasse ist am 1. März (Mittwoch, 18 Uhr) Ems Westbevern.

Kader: Lilly Stübe, Clara Struffert, Sophie Große Westerloh, Alina Terzenbach, Finja Eggersmann, Jolin Huber, Marie Plogmann, Hannah Frönd, Neele Große Dütting, Johanna Sendker, Clara Schlautmann, Maren Vosskötter, Jonna Eggersmann, Liana Schlee, Nele Hansen, Marie Ewelt.