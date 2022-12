BSV Ostbevern im nächsten Kellerduell gegen Concordia Flaesheim

Am letzten Spieltag vor der langen Winterpause (bis zum 5. März) könnten die Frauen des BSV Ostbevern auf einen Abstiegsplatz abrutschen. Dann nämlich, wenn sie nach dem 1:2 gegen den Herforder SV auch das Kellerduell zum Rückrundenstart am Sonntag (15.30 Uhr, Beverstadion) gegen Concordia Flaesheim verlieren. „Die Mannschaft hat zuletzt nichts hergeschenkt, sie hat alles versucht. Wir müssen nur mehr Chancen kreieren und am besten auch in Führung gehen“, sagt BSV-Trainer Christian Rusche, der auf Laura Rieping verzichten muss. Das Hinspiel in Flaesheim endete 2:2, nachdem der BSV mit 2:0 vorne gelegen hatte.