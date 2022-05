BSV Ostbevern in Sassenberg taktisch gut und diszipliniert

Für klare Verhältnisse hätte A-Ligist BSV Ostbevern schon vor der Pause sorgen können, aber da haperte es noch mit der Chancenverwertung. Dass am Ende aber dennoch ein 2:1 (1:0)-Sieg beim VfL Sassenberg herausgesprungen ist, stimmte Spielertrainer Daniel Kimmina dann wieder versöhnlich.

Mit einem Foulelfmeter von Daniel Horstmann ging der BSV nach 19 Minuten in Führung. Eine Viertelstunde später hätte Carsten Esser auf 2:0 stellen können, scheiterte aber am Schlussmann. Besser machte er es nach genau einer Stunde, als er nach einer sehenswerten Kombination freigespielt wurde, den Torhüter umkurvte und souverän einschob. Dass das bereits die Entscheidung war, das wollte Sassenberg so nicht stehen lassen. Man drängte auf den Anschlusstreffer und stand wenig später ganz dicht davor, als der VfL einen Strafstoß zugesprochen bekam. Aber Ostbevern hat nun mal einen Tobias Jürgens im Tor, der den Elfer parierte. Und als es zehn Minuten später die Neuauflage „Schütze gegen Torwart“ gab, war Jürgens erneut mit der Hand am Ball, konnte den Handelfmeter von Emre Tuncbilek aber doch nicht abwehren.

Mehr passierte nicht, außer dass Alali, Sanders und Poßmeier auf BSV-Seite scheiterten, Jürgens gegen Alex Brandes glänzend hielt und derselbe Brandes in der 90. Minute „Rot“ bekam.

BSV Ostbevern: Jürgens - Langanke, Büst, Kleine Büning, Knoblich (46. Kipp) - Horstmann, Bensmann, Kowol - Alali (78. Poßmeier), Esser, Sanders (70. Kimmina. - Tore: 0:1 Horstmann (19., Foulelfmeter), 0:2 Esser (60.), 1:2 Tuncbilek (70., Handelfmeter)