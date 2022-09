BSV Ostbevern ist gewarnt vorm TuS Altenberge

Sportler und Sportlerinnen finden es gut, nach einem Misserfolg sofort wieder in den Wettkampf zu gehen. So gesehen kommt den Frauen des BSV Ostbevern das Zweitrunden-Spiel im Kreispokal am heutigen Mittwoch (19.30 Uhr) beim TuS Altenberge gerade recht. Die 1:6-Klatsche am Sonntag in der Westfalenliga gegen Wacker Mecklenbeck soll schnell verarbeitet werden. „Wir wollen wieder ein positives Gefühl bekommen“, sagt Christian Rusche. Der BSV-Trainer weiß aber auch: „Wir treffen auf einen Gegner, der uns einiges abverlangen wird.“ Altenberge spielt zwar in der Bezirksliga und damit zwei Klassen tiefer als Ostbevern, hat in der ersten Pokal-Runde aber den Landesligisten SC Gremmendorf mit 4:1 rausgeworfen und ist mit zwei Siegen sauber in die Meisterschaft gestartet. Beim BSV hat sich Nele Koenen in den Urlaub verabschiedet, dafür ist Ina Plagge zurück.