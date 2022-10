BSV Ostbevern ist jetzt in Versmold zu Hause

Der BSV Ostbevern hat eine Übergangs-Spielstätte gefunden. Die Kegler weichen nach Versmold aus. Sie müssen sich an die als nicht so einfach geltenden Bahnen schnell gewöhnen. Die sportliche Lage ist brenzlig.

In keiner Amateursportart ist der Heimvorteil so entscheidend wie beim Kegeln. Die Gastmannschaften verbuchen es schon als Erfolg, wenn sie zumindest den Zusatzpunkt mitnehmen – wenn sie also nicht mit 0:3, sondern nur mit 1:2 verlieren. In jeder Spielstätte ein unterschiedlicher Untergrund, „jede Bahn hat ihre Eigenheiten“, sagt Michael Hornig, Abteilungsleiter des BSV Ostbevern.

Drastische Konsequenzen

Sein Verein spürt das in dieser Saison ganz besonders schmerzhaft. Die Heimanlage Eastside im Gewerbegebiet Ost ist wegen eines Wasserschadens noch geschlossen. „Wann wir dort wieder kegeln können, ist nicht absehbar“, sagt Hornig. Eine Alternative hatte der Club bislang noch nicht gefunden. Die ersten Runden haben die drei Teams aus Ostbevern (NRW-Liga und zweimal Oberliga) auswärts absolviert. Der Verein muss aber ab November eine Heimbahn präsentieren, ansonsten drohen drastische Konsequenzen. Eine Saison lang nur auswärts anzutreten, ist nicht möglich. „Dann hätten wir alle Mannschaften abmelden und in der untersten Klasse wieder anfangen müssen“, so Hornig. Für die über Jahrzehnte erfolgsverwöhnten Sportkegler aus Ostbevern ist das keine Perspektive.

Sechs Bahnen

Jetzt hat der BSV eine Übergangslösung gefunden. Das neue Zuhause steht in Versmold. Die Kegler dürfen in Absprache mit dem RSK Versmold und den Gastleuten Schneider-Eggert die Sechs-Bahnen-Anlage in der Gaststätte „Zum Minigolfplatz“ nutzen. Das Training ist aber erst ab dem 27. Oktober möglich, weil der Betrieb mit angrenzendem Gästehaus bis dahin noch Ferien hat.

Neun „Heimspiele“ in Folge

Am 6. November trifft die Erstvertretung des BSV in der dritthöchsten Klasse auf Zweitliga-Absteiger Blau-Weiß Solingen-Hilden – dann erstmals in Versmold. „Mit nur zwei Trainingseinheiten vorm ersten Spiel haben wir noch keinen großen Vorteil“, weiß der Abteilungschef. „Im Laufe der Saison sollten wir uns den dann aber erspielen.“ Die Versmolder Bahnen stehen nicht im Ruf, die einfachsten zu sein. „800er-Zahlen werden wir dort wahrscheinlich nicht so häufig sehen“, sagt Hornig. Die Ostbeverner bestreiten neun „Heimspiele“ in Folge, ehe sie am Saisonende noch dreimal hintereinander auswärts antreten.

„ »Die Luft wird dünner.« “ Michael Hornig

Die sportliche Situation ist brenzlig, für alle drei Teams. In den Oberliga-Staffeln 1 und 2 stehen die Zweite und die Dritte auf dem letzten Rang. Schlusslicht ist der BSV auch in der NRW-Liga mit nur einem Punkt aus den ersten fünf (Auswärts-)Partien. „Die Luft wird dünner“, weiß Michael Hornig, selbst Spieler in der Ersten. „Spannend wird die Frage sein, wie es auf den Bahnen in Versmold läuft. Wenn wir da viele Punkte abgeben, wird es eng.“ Ansonsten sei der Klassenerhalt möglich. „Ich wage aber keine Prognose.“

Sehr stark und ausgeglichen

Für den BSV kommt in dieser Saison erschwerend hinzu, dass keine Mannschaft abfällt. „Die NRW-Liga ist extrem stark und sehr ausgeglichen. Das war in den letzten Jahren anders“, so Hornig. Die Aufsteiger SKC Greste-Lage und KSC Wuppertal haben die Klasse bereichert. Sie stehen auf den Rängen zwei und drei.

Der BSV ist jetzt erst mal froh, eine Heimspielstätte gefunden zu haben. Nun kann die Aufholjagd beginnen – von Versmold aus.