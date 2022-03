BSV Ostbevern ist zum richtigen Zeitpunkt zur Stelle

In dieser Form dürfte der Klassenerhalt in der NRW-Liga kein Problem werden. Wieder einmal, und das auch zum richtigen Zeitpunkt, demonstrierte der BSV Ostbevern seine Heimstärke. Gegen die ebenfalls abstiegsbedrohten SK Düsseldorf Kegler II gewann der BSV deutlich mit 3:0 und 4632:4202 Holz (Zusatzwertung 52:26).

Die Ostbeverner zeigten von Beginn an, wer Herr im Haus ist. Christoph Nowag legte mit 826 Holz gleich gut los, Michael Hornig erspielte 797 Holz. Mit diesen Ergebnissen distanzierten sie ihre Gegenspieler um satte 228 Holz. Da machten Markus Czauderna (ebenfalls 797) und Nico Hornig (773) weiter. Sie vergrößerten den Vorsprung auf 433 Holz.

Zu diesem Zeitpunkt stand der Sieg der Heimmannschaft bereits fest, aber den Zusatzpunkt hätten die Gäste trotz bis dahin schwacher Leistungen noch holen können. Dafür hätte Thomas Fischer, ein Stammspieler der ersten Mannschaft der Düsseldorfer in der 1. Bundesliga, das Ergebnis von Nowag toppen müssen, was ihm mit 755 Holz nicht gelang. So ging die Begegnung im Eastside deutlich an den BSV.

In den nun noch folgenden zwei Heimspielen gegen die TSG Rheda (13. März) und den RSV Samo Remscheid (19. März) wollen die heimischen Kegler gleiche oder ähnliche Ergebnisse abliefern, teilt der BSV mit. Dann dürfte der Abstieg oder die Relegationsrunde kein Thema sein.