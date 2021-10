BSV Ostbevern jetzt gegen die drei Spitzenteams

Die Frauen des BSV Ostbevern wollen die erste Mannschaft in der Westfalenliga sein, die in dieser Saison gegen Spitzenreiter Germania Hauenhorst gewinnt. Landesligist SG Telgte möchte gegen Wacker Mecklenbeck II erstmals auch zu Hause punkten.

Mit so viel Einsatz wie hier von Frieda Kemper (l.) will der BSV Ostbevern auch Tabellenführer Hauenhorst einheizen.

Die beiden höherklassigen Frauen-Fußballteams spielen am Sonntag auf eigenem Platz. Beide Partien werden bereits um 13 Uhr angepfiffen. In Telgte ist das normal, in Ostbevern geht’s diesmal auf Anfrage der Gäste früher los als sonst.

Und wer beim BSV Ostbevern wollte dem Wunsch des Tabellenführers in der Westfalenliga widersprechen? Germania Hauenhorst ist noch ungeschlagen, hat zuletzt beim 1:1 gegen Schlusslicht SpVg Berghofen II aber gezeigt, dass es verwundbar ist. „Die haben große Qualität, aber wenn wir eine Leistung wie beim 2:2 in Ibbenbüren – kämpferisch und leidenschaftlich – an den Tag legen, können wir etwas holen“, ist BSV-Trainer Christian Rusche überzeugt. Torhüterin Johanna Aland und Laura Rieping kehren ins Team zurück. Die Ostbevernerinnen haben jetzt ein strammes Programm vor sich. Nach dem Tabellenersten Hauenhorst warten der Zweite SV Kutenhausen-Todtenhausen und der Dritte FSV Gütersloh II.

Ohne Alexandra Füchtenbusch

Die Frauen der SG Telgte können gegen Wacker Mecklenbeck II einen Sprung in der Landesliga-Tabelle machen. Zwei Punkte haben die Gäste mehr auf dem Konto. „Nimmt man die Statistik, liegen beide Mannschaften nicht weit voneinander entfernt“, deutet SG-Trainer Sebastian Wende die Ergebnisse. „Also entscheiden die Tagesform und die Frage, ob sich die zweite Mannschaft aus Mecklenbeck verstärkt.“ Der SG fehlt Alexandra Füchtenbusch. Maeva Jocksch, Jennifer Joswowitz und Stella Honermann sind fraglich. Die Telgterinnen wollen endlich auch mal zu Hause etwas reißen. Alle bisherigen sieben Punkte haben sie auswärts geholt.