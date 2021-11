BSV Ostbevern kann auch die Großen – Sieg gegen VfL Sassenberg

0:2 gegen Handorf, 0:3 gegen Sendenhorst, 1:3 gegen Beelen: Nein, gegen die Großen der Fußball-Kreisliga A1 hatte der BSV Ostbevern in dieser Saison nichts gerissen. Bis zum gestrigen Sonntag: Mit dem 2:1 (0:0) gegen den VfL Sassenberg feierte der Gastgeber einen überraschenden Sieg.

Gerecht oder ungerecht? Wen man am Sonntag rund um den Kunstrasen im Beverstadion auch gefragt hätte, man hätte je nach Vereinsvorliebe wohl eine andere Antwort bekommen. Dicke Chancen hatten beide Mannschaften, auch ungefähr in gleicher Zahl. Trotzdem wird BSV-Trainer Daniel Kimmina für seine vorsichtige Einschätzung „nicht unverdient“ kaum Widerspruch bekommen. Seine Spieler nutzten – im Gegensatz zum VfL – ihre Chancen und gaben in einem intensiven Schlagabtausch ihr ganzes Herz.

„Eine bärenstarke Leistung“ sah Kimmina. „Das war kämpferisch überzeugend. Das war auch spielerisch überzeugend. Wir haben den Gegner wenig zur Entfaltung kommen lassen.“

Großchance schon nach 30 Sekunden

Hätte natürlich auch alles ganz anders laufen können, wenn die Sassenberger schon nach 30 Sekunden nicht an BSV-Torwart Tobias Jürgens gescheitert wären. Nach einer Ecke hatten sie eine weitere gute Chance. Für die Gastgeber vergab Mohamed Alali zwei Kontergelegenheiten allein vorm VfL-Keeper.

Nach noch recht ruhigem ersten Durchgang sahen die mehr als 150 Zuschauer eine packende zweite Halbzeit mit Offensivaktionen auf beiden Seiten. Die beste Chance für den BSV vergab Kevin Büst (56.). Jürgens lenkte einen Ball von Yannick Pumpe an die Latte (61.). Nachdem sich Lukas Kowol auf rechts durchgesetzt hatte, traf Michael Sanders zum 1:0 (73.). Ausgerechnet er, der diesmal 45 Minuten lang auf der Bank schmoren musste. Den Ausgleich durch Patrick Rockoff – einem von drei Ostbevernern in der Sassenberger Startelf – verhinderte eine Fußspitze (83.). Nach einem Konter erhöhte Alali auf 2:0 (87.). Noch im Freudentaumel, kassierte der BSV durch Björn Unland, einem weiteren Ostbeverner, das Anschlusstor (88.). Mehr ließen Jürgens und seine Vorderleute aber nicht zu – und der VfL verlor erst zum zweiten Mal in dieser Saison.

BSV: Jürgens – Büst, Droste, Kleine Büning, Hülsmann – Horstmann, Schulze Hobeling, Graf (46. Sanders) – Alali (90.+4 Kipp), Kowol, Langanke (72. Leifhelm). Tore: 1:0 Sanders (73.), 2:0 Alali (87.), 2:1 Unland (88.).