BSV Ostbevern lädt auch andere Vereine ein

Die Volleyball-Abteilung des BSV Ostbevern hat mitten in den Herbstferien ein Kurztrainingslager für den Nachwuchs U 13/14 ausgerichtet. An sich ist das nichts Besonders, diesmal waren aber auch Jugendspielerinnen und -spieler von Vereinen aus der Region eingeladen.

Knapp 20 Kinder tummelten sich an den beiden Tagen jeweils ab dem späten Vormittag bis zum frühen Abend in der Beverhalle und der Ambrosiushalle, heißt es in einer Mitteilung des BSV. Dazu gehörten sieben Mädchen und Jungen aus Sendenhorst, Everswinkel, Warendorf und Westbevern. Dank der Unterstützung von Spielerinnen der ersten und zweiten Damenmannschaft für das Übungsleiter-Team wurden die Trainingseinheiten abwechslungsreich und individuell gestaltet.

Sport und Ernährung

Der Freitag stand unter dem Motto „Sport und Ernährung“. Nach der ersten ausgiebigen Balleinheit, in der neben koordinativen Herausforderungen auch Trainingshilfen wie Videofeedback, Ballmaschine und Zuspielkörbe zum Einsatz kamen, gab Ökotrophologin Hannah Hattemer aus der Zweitliga-Mannschaft des BSV in der Mittagspause Tipps zur gesunden und sportadäquaten Ernährung.

Am Samstag folgten ein Training mit dem Schwerpunkt auf kleinen Spielen und altersgerechten, athletischen Aufgaben sowie am Nachmittag ein großes Turnier.

Der BSV verspricht: Es werde nicht das letzte Angebot gewesen sein, dass der Verein seinen Mitgliedern und den Clubs aus der Region macht.