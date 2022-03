BSV Ostbevern muss Heimspiel gegen SG Sendenhorst absagen

Der BSV Ostbevern musste kurzfristig das Kreisliga-A-Spiel gegen die SG Sendenhorst absagen – wegen einiger Corona-Fälle in der Mannschaft.

Der BSV Ostbevern musste am Sonntagvormittag das Kreisliga-A-Spiel gegen die SG Sendenhorst absagen – wegen einiger Corona-Fälle in der Mannschaft. Ein Nachholtermin stand noch nicht fest. Außerdem sind in dieser Klasse die Begegnungen FC Greffen gegen SC Füchtorf und SC DJK Everswinkel gegen TSV Handorf ausgefallen.