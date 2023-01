BSV Ostbevern nicht konsequent genug in Essen

Die Zweitliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern haben in Essen ihre elfte Saisonniederlage hinnehmen müssen. „Wir haben einfach nicht durchgezogen, was wir spielen wollten“, kritisierte Trainer Dominik Münch nach dem 1:3 im Ruhrgebiet. „Ich habe das Gefühl, dass hier mehr drin war.“

Sophia Kerkhoff (Nr. 15) wurde zur wertvollsten Spielerin auf Seiten des BSV Ostbevern gewählt. Die 1:3-Niederlage in Essen konnte aber auch sie nicht verhindern.

„Ich habe das Gefühl, dass hier mehr drin war“, resümierte Dominik Münch nach der 1:3-Niederlage der BSV-Volleyballerinnen beim VC Allbau Essen. Während das Team aus dem Ruhrgebiet damit seine Klettertour in der Tabelle fortsetzt und ETV Hamburg in der Tabelle hinter sich lässt, verharren die Ostbevernerinnen auf dem drittletzten Platz, einem Abstiegsrang in der 2. Bundesliga Nord.

Selbst ein Bein gestellt

Die Gäste fanden zunächst ordentlich in die Begegnung. Aber der gute Start war nicht von Dauer. Essen setzte sich in der Folge nach und nach ab und hatte letztlich im ersten Satz die Nase mit 25:22 vorne. „Wir haben uns zu oft selbst ein Bein gestellt und nicht konsequent agiert, wenn Essen Fehler gemacht hat“, bedauerte der BSV-Trainer. Mit Esther Spöler und Amelie Strothoff fehlten ihm zwei wichtige Spielerinnen. „Aber wir haben einfach nicht durchgezogen, was wir spielen wollten.“

Erfolgreicher zweiter Durchgang

Im zweiten Durchgang agierte sein Aufgebot allerdings deutlich erfolgreicher. Mit 9:1 gingen die Blau-Weißen in Führung. „Da haben wir stark aufgeschlagen und waren mutig im Gegenangriff“, so Münch. Zwar drohte beim Zwischenstand von 16:14 kurzzeitig noch einmal Gefahr, aber unter dem Strich stand dann doch ein 25:20-Erfolg.

Essen übernimmt das Kommando

Im dritten Abschnitt hatten Horstmann, Dreckmann & Co. zwischenzeitlich ebenfalls die Nase vorne. 16:12 führten sie, brachten diesen Vorsprung jedoch nicht über die Ziellinie. Stattdessen durften sich die Gastgeberinnen nach dem 25:22 über einen ersten sicheren Punkt freuen.

Fehlerquote zu hoch

Aber damit begnügten sie sich nicht. Obwohl der BSV in der Aufstellung noch einmal variierte, erwies sich die sonntägliche Leistung als nicht gut genug, um für einen oder mehrere Zähler in Frage zu kommen.

„Unsere Eigenfehlerquote ging hoch und Essen hat uns nicht noch mal die Hand gereicht“, beschrieb Münch den aus Ostbeverner Sicht unbefriedigenden Abschlusssatz. „Vielleicht waren die Akkus nach zwei Doppelspieltagen zu ausgelaugt. Auf jeden Fall war es zu wenig.“

BSV: Horstmann, Roer, L. Dreckmann, A. Dreckmann, Kerkhoff, Seidel, Hattemer, Mersch-Schneider, Knight, Pasel, Lüpken, Fallah, J. Struffert, Heitkötter.