BSV Ostbevern sagt Heimspiel gegen SC Hoetmar ab

Der BSV Ostbevern hat das für Sonntag geplante Heimspiel in der Kreisliga A1 gegen den SC Hoetmar am Freitagmittag abgesagt. „Wir haben drei Corona-Fälle in der Mannschaft“, erklärte der Sportliche Leiter Sven Frommer. Ein Nachholtermin steht schon fest: Die Blau-Weißen erwarten Hoetmar am Ostermontag (18. April) um 15 Uhr. Auch wenn beim BSV am kommenden Dienstag weiterhin drei Spieler wegen Covid-19 fehlen sollten, kann der Club die Nachholpartie gegen die SG Sendenhorst (Anstoß um 19.45 Uhr) nicht ausfallen lassen. Wie berichtet, gilt im FLVW die Regelung, dass ein Spiel bei drei nachgewiesenen Corona-Fällen abgesagt werden kann, ab Montag nicht mehr.