BSV Ostbevern schlägt SG Telgte II mit 2:0

In der Schlussphase musste erst Trainer Daniel Kimmina auflaufen, dann auch noch sein Assistent Tobias Berger. In schmaler Besetzung gewann A-Kreisligist BSV Ostbevern am Sonntag den Test gegen B-Ligist SG Telgte II mit 2:0 (1:0). „Es war ein ausgeglichenes Spiel, das auch unentschieden hätte ausgehen können“, sagte Kimmina. Die Telgter verpassten nach einer halben Stunde gleich dreimal den möglichen Führungstreffer. Statt dessen traf auf der anderen Seite Hendrik Hülsmann mit einem Abstauber für den BSV (40.). Nach dem Seitenwechsel erhöhte Michael Sanders per Strafstoß auf 2:0 (60.), ehe Carsten Knoblich noch einen Elfmeter für Ostbevern verschoss. Am nächsten Sonntag (15 Uhr) tritt der BSV in der ersten Kreispokalrunde beim C-Ligisten Grün-Weiß Marathon Münster an.