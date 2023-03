BSV Ostbevern setzt Kinderhaus III mächtig unter Druck

In der ersten Fußballmannschaft des BSV Ostbevern tauchten am Sonntag einige Namen auf, die man dort vielleicht nicht vermutet hätte. Eine Halbzeit lang spielte diese Elf „gigantisch“, wie es Interimscoach Dirk Lampe ausdrückte. Dann ließen die Kräfte nach.

Karsten Boss half in der ersten Mannschaft aus und traf zum 2:0.

Mit einer sehr ungewöhnlichen Aufstellung kam A-Ligist BSV Ostbevern am Sonntag zu einem 3:2 (2:0)-Auswärtserfolg beim Tabellensechsten Westfalia Kinderhaus III.

Im Tor musste Henning Everwin den erkrankten Tobias Jürgens vertreten. Karsten Boss von den Alten Herren half als Sechser aus und war maßgeblich an einem Treffer beteiligt. Zudem vertrat Steffen Cramer den urlaubenden Carsten Esser als Mittelstürmer. „Die erste Halbzeit war gigantisch. Wir haben alles, was wir uns vorgenommen hatten, gemacht und sie überrollt. Kinderhaus wusste gar nicht, was passierte“, freute sich Interimscoach Dirk Lampe.

In der 17. Minute verwandelte Marcel Graf einen Eckball direkt in die Maschen der Münsteraner. Das 2:0 (29.) entsprang einer Co-Produktion von Nils Müller und Boss. Roman Middrup und Cramer hatten gute Möglichkeiten, den Vorsprung noch auszubauen.

„In der zweiten Hälfte kam dann nicht mehr ganz so viel“, so Lampe weiter. „Unsere Kräfte haben nachgelassen.“ Zwar trafen Daniel Heine (66.) und Nikolas Iwanowski (80.) noch für die Gastgeber. Da Lucas Wigger (71.) ebenfalls erfolgreich war, blieb es beim Gäste-Erfolg. Everwin hielt den Auswärtserfolg bei der letzten Freistoßchance der Westfalia fest. Roman Middrup hatte zuvor Gelb-Rot gesehen.

BSV: Everwin – W. Alali, Müller (77. L. Kock), Droste (60. Schulze Hobeling), Büst – Boss, Middrup, Graf, Hülsmann (65. Wigger), Ritter – Cramer. Tore: 0:1 Graf (17.), 0:2 Boss (29.), 1:2 Heine (66.), 1:3 Wigger (71.), 2:3 Iwanowski (80.). Gelb-Rote Karte: Middrup (BSV/90.+3/Foul).