BSV Ostbevern sichert mit 1:1 gegen FC Greffen den Klassenerhalt

Da ist er, der eine Punkt, der dem BSV Ostbevern noch zum Klassenerhalt in der Fußball-Kreisliga A gefehlt hat. Nach dem 1:1 (0:1) am Donnerstagabend im vorgezogenen Spiel gegen den FC Greffen müssen sich die Blau-Weißen keine Sorgen mehr machen. Nach einer bislang enttäuschenden Rückrunde mit großen Personalproblemen, einigen mäßigen Leistungen und vielen Misserfolgen haben die Ostbeverner den Ligaverbleib in ihrem drittletzten Saisonspiel aus eigener Kraft geschafft.

Das Unentschieden verdienten sie sich mit einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit. Im ersten Durchgang lief gar nichts bei den Gastgebern im Beverstadion. Beim frühen 0:1 durch Nils Terhar (2.) zeigte der BSV seine Anfälligkeit bei Standards. Auch Torwart Tobias Jürgens machte bei dem scharf an den Fünfmeterraum gezogenen Freistoß keine gute Figur. Zur Pause hätten die Gäste höher führen können. „Das Ergebnis war noch das Beste für uns in der ersten Halbzeit“, sagte BSV-Trainer Daniel Kimmina später. Was er seiner Truppe in der Kabine gesagt hat, wollte er nicht verraten. Nur: „Es musste eine Reaktion kommen.“

Die Reaktion kam. Mit zwei frischen Spielern auf dem Feld übernahmen die Ostbeverner die Initiative, gewannen die meisten Zweikämpfe und drängten auf den Ausgleich. Daniel Horstmann köpfte direkt auf den FC-Torwart (52.). Das war nur zum Üben. Sieben Minuten später flog sein Kopfball von der Unterkante der Latte hinter die Linie – der Kopfball zum Klassenerhalt. Auch wenn der BSV die überlegene Mannschaft blieb, passierte nichts mehr.

„Aufgrund der ersten Halbzeit geht das Unentschieden in Ordnung. In der zweiten Halbzeit hatten wir eine ganz andere Körpersprache“, sagte Kimmina.

BSV: Jürgens – Büst, Schulze Hobeling (87. Kipp), Kleine Büning, Knoblich – Horstmann, Bensmann (74. Poßmeier), Kowol (46. Hülsmann) – Alali, Wigger, Sanders (46. Graf). Tore: 0:1 N. Terhar (2.), 1:1 Horstmann (59.).