BSV Ostbevern sichert mit 3:0 gegen TSG Rheda den Klassenerhalt

Der BSV Ostbevern spielt auch in der nächsten Saison in der NRW-Liga. Mit einem klaren Heimerfolg gegen die TSG Rheda machten die Blau-Weißen den Klassenerhalt in der vorletzten Runde perfekt.

Geschafft! Die BSV-Kegler haben vorzeitig ihr Saisonziel erreicht. Mit dem deutlichen 3:0-Sieg (4760:4470 Holz, Zusatzwertung 53:25) gegen die TSG Rheda haben die Ostbeverner am vorletzten Spieltag sichergestellt, dass sie auch in der nächsten Saison in der NRW-Liga auf die Bahnen gehen.

Das Team zeigte von Beginn an, wer Herr im Hause ist, heißt es beim BSV. Michael Hornig spielte 795 Holz und Christoph Nowag 807. Die Gäste konnten nicht annähernd mithalten, sie erzielten nur 734 und 755 Holz. Markus Czauderna (802) und Nico Hornig (809) Holz legten erfolgreich nach. Nur Stephan Rüsenberg, der die Bahnen in Ostbevern noch gut aus der Vergangenheit kennt, konnte ihnen mit 806 Holz Paroli bieten. Sein Partner kam auf 746 Holz.

Mit einem beruhigenden Vorsprung von 172 Holz konnten die beiden letzten BSV-Spieler starten. Um den Zusatzpunkt nicht den Gästen zu überlassen, mussten sie einerseits mindestens die 755 Holz von Matthias Bartling übertreffen und andererseits ihre Gegner in Schach halten. Beides gelang Martin Börschmann mit 776 und Thomas Maas mit 771 Holz deutlich. So hieß es am Ende 3:0.

Damit hat sich der BSV auf den siebten Tabellenplatz vorgeschoben. Trotzdem will das Team auch das letzte Saisonspiel am Samstag (13 Uhr) gegen Absteiger RSV Remscheid gewinnen.