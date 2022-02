BSV Ostbevern spielt 1:1 gegen Gremmendorf und gewinnt 2:0 bei Schalke 04

Ein Unentschieden, ein Sieg ohne Gegentor und vor allem: endlich Spielpraxis. Die Westfalenliga-Frauen des BSV Ostbevern trennten sich am Freitagabend mit 1:1 (1:0) vom Landesligisten SC Gremmendorf und gewannen am Sonntag mit 2:0 (1:0) beim ambitionierten A-Kreisligisten FC Schalke 04. Bereits am kommenden Sonntag (20. Februar, 15 Uhr) spielen die Ostbevernerinnen zu Hause gegen den SSV Rhade wieder um Punkte. Kim Weber brachte den BSV gegen Gremmendorf in Führung (31.). Der Ausgleich fiel in der 55. Minute. „Es war ein sehr intensives Spiel“, sagte Co-Trainer Dominik Vollbrecht. Die Gastgeberinnen testeten zwei Systeme: ein 4-3-3 und ein 4-1-4-1. „Wir sind mit beiden klargekommen, beide sind aber noch ausbaufähig“, so Vollbrecht. Am Sonntag in der Glückauf-Kampfbahn in Gelsenkirchen erzielten Nele Koenen mit einem Kopfball (39.) und Frieda Kemper (55.) die BSV-Tore zum 2:0-Erfolg. „Wegen des starken Windes waren die Verhältnisse schwierig, aber wir haben nur in der ersten Halbzeit einen Torschuss zugelassen. Die Schalker Damen haben durchaus Landesliga-Niveau“, so der BSV-Trainer. „In der ersten Halbzeit hatten wir noch viele Unkonzentriertheiten, in der zweiten lief es deutlich besser.“