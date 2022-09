BSV Ostbevern spielt bei Münster 05 erst um 19 Uhr

Die SG Telgte II will in Füchtorf den ersten Sieg und Ems Westbevern bei Eintracht Münster seinen guten Lauf fortsetzen. Der BSV Ostbevern ist beim FC Münster 05 gefordert – in Gievenbeck und erst ab 19 Uhr.

Es wird immer später: Das letzte Auswärtsspiel des BSV Ostbevern wurde um 17 Uhr angepfiffen, am morgigen Sonntag beginnt die Kreisliga-A-Partie beim FC Münster 05 erst um 19 Uhr. Der Grund: Die Gastgeber haben Platzprobleme und weichen diesmal auf den Kunstrasen beim 1. FC Gievenbeck aus. Auch sportlich läuft es nicht glatt bei den Nullfünfern. Mit zwei Punkten sind sie noch sieglos. „So schlecht ist die Truppe aber nicht, wir werden sie nicht unterschätzen“, verspricht BSV-Trainer Daniel Kimmina. Er kann wieder mit Steffen Langanke planen, dafür fehlt Carsten Knoblich.

Der SV Ems Westbevern muss auf Tim Müller verzichten. Offensivspieler Jan Nosthoff ist wieder dabei. Vier Spiele in zwölf Tagen – zwei in der Meisterschaft, zwei im Kreispokal – haben Spuren hinterlassen bei den Emsern. Sie wollen ihren guten Lauf in der A-Liga am Sonntag (15.30 Uhr) beim Tabellen-Neunten Eintracht Münster fortsetzen. „Die Eintracht ist stets für Überraschungen gut, aber ich bin zuversichtlich, dass wir eine gute Leistung abliefern und uns belohnen“, so Trainer Andrea Balderi.

Vier Mannschaften sind noch sieglos in der Kreisliga A1. Die SG Telgte II gehört dazu. Zwei Punkte hat der Aufsteiger bislang gesammelt. So schlecht, wie sich das anhört, war es aber nicht, meint Björn Busch. „Wir müssen nur effizienter spielen, unsere Chancen besser nutzen und dürfen nicht in Schönheit sterben“, fordert der SG-Coach vor der Partie am Sonntag (15 Uhr) beim Tabellen-Zehnten SC Füchtorf (zwei Siege). Den Telgtern fehlen Jonas Allmich, Dennis Hemesath und David Krolikowski.