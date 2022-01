BSV Ostbevern startet mit einem Heimspiel gegen TV Hörde in die Meisterrunde

In der Aufstiegsrunde trifft der BSV Ostbevern noch auf den SV Bad Laer, den FCJ Köln II und den TV Hörde. Zumindest die genauen Termine der drei Heimspiele stehen jetzt fest. Die BSV-Frauen starten an einem Samstagabend gegen Hörde in die Endrunde.

In ihrer ersten Zweitliga-Saison haben die BSV-Volleyballerinnen im Januar 2020 beim SV Bad Laer mit 0:3 verloren, hier mit Maike Rüdingloh (Nummer 13) und Wiebke Silge. Jetzt sehen sich die beiden Vereine in der Aufstiegsrunde der 3. Liga wieder.

Die BSV-Volleyballerinnen haben die Vorrunde in der 3. Liga West schon beendet. Andere Vereine sind noch nicht durch. Eine einzige Entscheidung in der Gruppe 2 steht noch aus: Wer folgt dem Ersten Ostbevern und dem Zweiten MTV Hildesheim in die Aufstiegsrunde? Bleibt der USC Münster II auf dem dritten Platz oder schiebt sich der TV Eiche Horn Bremen doch noch vorbei und schnappt sich das letzte Ticket? Die Frage wird an diesem Wochenende geklärt.

Auch in der Vorrundengruppe 1 werden noch einige Spiele nachgeholt. Die drei Plätze für die Meisterrunde sind aber bereits vergeben an den SV Bad Laer, den FCJ Köln II und den TV Hörde. Die BSV-Frauen spielen nur noch gegen diese drei Teams in Hin- und Rückrunde, nicht mehr gegen Hildesheim und den USC II oder Bremen. Die genauen Termine der Heimspiele stehen jetzt fest.

Zwei Heimspiele an einem Sonntag

Anders als ursprünglich geplant starten die Ostbevernerinnen nicht auswärts in die Endrunde, sondern in der Beverhalle. Am 12. Februar (Samstag, 19 Uhr) ist der TV Hörde zu Gast. Die beiden anderen Partien vor eigenem Publikum (wenn es bis dahin wieder zugelassen ist) werden sonntags um 16 Uhr ausgetragen: am 27. Februar gegen den SV Bad Laer und am 27. März gegen den FCJ Köln II. Die genauen Termine der drei Auswärtsmatches sind noch offen. Am 19. oder 20. Februar geht es nach Köln, am 12. oder 13. März nach Dortmund zum TV Hörde. Die abschließende Begegnung in Bad Laer soll am Wochenende 9./10. April ausgetragen werden. „Das liegt in Niedersachsen mitten in den Osterferien, deshalb hat Bad Laer um eine Verlegung gebeten“, erklärt BSV-Trainer Dominik Münch. Eine Entscheidung ist bis zum gestrigen Donnerstag noch nicht gefallen.

8 oder nur 6 Punkte

In dem Rennen zwischen der USC-Reserve und Bremen um den freien Platz in der Aufstiegsrunde werden sie in Ostbevern und Hildesheim den Münsteranerinnen die Daumen drücken. Aus reinem Eigennutz, weil die Punkte aus der Vorrundengruppe gegen die anderen beiden Qualifikanten für die Meisterrunde mitgenommen werden. Schafft es der USC II, starten der BSV und Hildesheim mit jeweils 8 Zählern. Kommt Bremen mit, sind es für den BSV nur 6 und für Hildesheim 7 Punkte. Münster würde mit 2 Zählern loslegen, Bremen mit 5.

Aus der anderen Vorrundengruppe nimmt der SV Bad Laer 9 Punkte mit in die Endrunde, die Kölnerinnen 6 und der TV Hörde 3.