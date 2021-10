BSV Ostbevern testet beim Turnier in Aachen

Schluss mit dem Ausschlafen: Gegen 7 Uhr fahren die Frauen des BSV Ostbevern am Sonntag (3. Oktober) los, um an einem Turnier in Aachen teilzunehmen. Sechs Mannschaften – drei aus der 3. Liga, drei aus der Regionalliga – spielen nach dem Modus jeder gegen jeden. Der BSV will nicht nur Spielpraxis sammeln.

Das erste Spiel nach fast elf Monaten Pause haben die BSV-Frauen – wie berichtet – mit 3:1 gegen den TV Hörde gewonnen. „Das war ansprechend. Wir haben schon sehr kompakt gespielt“, stellte Ostbeverns Trainer Dominik Münch beruhigt fest. Zwei Wochen vor dem Saisonstart in der 3. Liga West ist Schluss mit dem Ausschlafen: Gegen 7 Uhr fährt die Mannschaft am morgigen Sonntag los, um ab 10 Uhr an einem Turnier in Aachen teilzunehmen. Sechs Mannschaften spielen nach dem Modus jeder gegen jeden über jeweils zwei Sätze. Neben den Drittligisten Ostbevern, FCJ Köln II und Bayer Leverkusen II sind die Regionalligisten SG Langenfeld, RC Borken-Hoxfeld II und Gastgeber PTSV Aachen II dabei. In den insgesamt zehn Sätzen soll das Team Spielpraxis sammeln und die derzeitigen Trainingsschwerpunkte im Wettkampf umsetzen. „Und wir wollen auch einfach zusammen einen schönen Turniertag erleben“, betont Münch. Er plant mit dem kompletten Kader, anders als gegen Hörde sind also auch Leonie Ottens und Neuzugang Esther Spöler dabei. Und der BSV testet eine Zuspielerin als potenziellen Ersatz für Mari Peters, die jetzt in Krefeld studiert.