BSV Ostbevern vergoldet seinen Saisonstart

Viel enger dran sein am Mann kann man kaum als Robin Hagenah (r.) in dieser Situation. Belohnt wurde diese intensive Zweikampfführung mit einem 2:1-Heimerfolg gegen den TSV Handorf.

Die Spitzengruppe in der Fußball-Kreisliga A ist so eng zusammengerückt wie schon lange nicht mehr. Tabellenführer TSV Handorf und den Liga-Achten SG Sendenhorst trennen gerade mal zwei Zähler. Wesentlich zu diesem Gedränge auf den ersten Rängen beigetragen hat am Sonntag der BSV Ostbevern, der Primus Handorf mit 2:1 (1:1) bezwang und nunmehr nur noch einen Punkt hinter Platz eins liegt.

„Wir haben unseren Saisonstart vergoldet“, freute sich BSV-Trainer Daniel Kimmina. Mit der Ausbeute von 17 Punkten aus den ersten neun Begegnungen ist er mehr als zufrieden.

In der ersten Halbzeit hatten die Hausherren zwei Torchancen und nutzten eine davon zur Führung. Roman Middrup verwandelte einen Elfmeter zum 1:0 (20.), nachdem Carsten Esser in aussichtsreicher Position zu Fall gebracht worden war.

Die stark ersatzgeschwächten Gäste besaßen vier Möglichkeiten zu treffen. Die dritte davon saß – ein Kopfball von Julian Austermann landete im BSV-Netz. Torjäger Niklas Annegarn hatte zuvor links am Gehäuse vorbeigezielt. Eine Ungenauigkeit, die sich im weiteren Verlauf noch rächen sollte.

„Das 1:1 zur Pause war für uns eher schmeichelhaft“, befand Kimmina. „In der zweiten Hälfte ist Handorf wenig eingefallen. Ich hätte erwartet, dass sie aggressiver aus der Kabine kommen, sind sie aber nicht.“ Stattdessen übernahmen die Blau-Weißen das Kommando. Mohamed Alali (47.) hätte die BSV-Elf ebenso in Führung bringen können wie Lukas Kowol (70.).

Es dauerte aber bis zur 80. Minute, ehe der Ostbeverner Anhang jubeln durfte. Kowol setzte sich auf der rechten Seite durch, Carsten Esser stocherte das Leder gefährlich in Richtung Fünfmeterraum und Lucas Wigger bugsierte es im Liegen zum entscheidenden 2:1 über die Linie. Tobias Jürgens (68.) entschärfte eine TSV-Chance, die zweite vergab Luca Schuth (85.) leichtfertig.

BSV: Jürgens – Langanke, Bensmann (66. Poßmeier), Büst, Hülsmann – Middrup, Schulze Hobeling, Kowol (88. W. Alali) – M. Alali (73. Knoblich), Wigger (82. Hagenah), Esser (90.+5 Graf). Tore: 1:0 Middrup (20./Elfmeter), 1:1 Austermann (32.), 2:1 Wigger (80.).