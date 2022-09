BSV Ostbevern verliert alle vier Sätze gegen RC Sorpesee

Der BSV Ostbevern hat noch ein bisschen Arbeit vor sich. Der Zweitligist verlor sein erstes Testspiel in der Saisonvorbereitung gegen den RC Sorpesee mit 0:4. Die BSV-Frauen üben weiter: erst in Bad Laer und dann bei einem Turnier in Rheinland-Pfalz mit einem Bundesligisten.

Nicht immer stand der BSV-Block so gut wie in dieser Szene mit Lea Dreckmann (l.) und Esther Spöler.

Wie das erste Testspiel so war? „Lehrreich“, sagte Trainer Dominik Münch. Die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verloren am Sonntag in der Beverhalle alle vier Sätze gegen den RC Sorpesee (27:29, 14:25, 21:25 und 23:25). Der BSV ist gerade wieder von der 3. Liga in die 2. Bundesliga Nord aufgestiegen. Der Ruderclub ist in diesem Jahr den umgekehrten Weg gegangen.

Dass die Ostbevernerinnen zwei Wochen vorm Saisonstart ihr erstes Vorbereitungsmatch bestritten haben und in den vergangenen Wochen beim Training nie vollzählig waren, habe man gemerkt, so Münch. „Sorpesee scheint in der Vorbereitung weiter zu sein als wir“, erklärte der BSV-Coach. „Wir haben nicht so kompakt gespielt. Wir hatten nicht so viel Spielfreude, wie wir uns das vorher gedacht hatten. Wir haben uns zu sehr an Situationen festgebissen, die im Spiel nicht so gut liefen.“ Der Übungsleiter meinte: „Es war diesmal eher das Mentale schwächer als das Spielerische. Da waren nämlich ein paar coole Sachen dabei.“ Dazu zählte nicht die Annahme (Münch: „Mechanismen noch nicht eingespielt“) und auch nicht der Block/Abwehr-Bereich („fehlende Stabilität“).

Probelauf geglückt

Technisch lief alles sauber in der Beverhalle. Der BSV nutzte die Partie für einen Probelauf des Livestreamings mit dem neuen Anbieter „Sport1 Extra“. Das funktionierte. Vom Anbieter habe es direkt eine positive Rückmeldung gegeben, berichtete Teammanager Andreas Schneider während des Matches gegen Sorpesee.

Die Mannschaft bekommt noch weitere Möglichkeiten zum Testen. Am Donnerstag (19 Uhr) spielt sie beim Drittligisten SV Bad Laer. Das Wochenende verbringen die BSV-Volleyballerinnen auf dem Weingut der Familie von Spielerin Hannah Hattemer in Gau-Algesheim in Rheinland-Pfalz. Aber nicht als Team-Sause, sondern für ein Turnier am Samstag mit der TG Bad Soden, dem VC Wiesbaden II (beide 2. Bundesliga Süd) und dem VC Neuwied (1. Bundesliga) sowie einem Testspiel am Sonntag bei der TG Bad Soden.