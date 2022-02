BSV Ostbevern verliert das Auftaktmatch gegen SSV Rhade

Bei fiesem Wetter verlor der BSV Ostbevern das erste Spiel nach der Winterpause. Die Gastgeberinnen lagen 1:0 in Führung, mussten sich am Ende aber mit 1:3 geschlagen geben. Rhade war die druckvollere Mannschaft.

Vier Spiele wurden am Sonntag in der Frauen-Westfalenliga abgesagt. Auf dem Kunstrasen in Ostbevern konnte gekickt werden. Bei Dauerregen und böigem Wind hielt sich der Spaß aber in Grenzen. Vor allem für die Gastgeberinnen: Die BSV-Fußballerinnen kassierten zum Rückrundenauftakt gegen den SSV Rhade eine verdiente 1:3 (1:1)-Niederlage. Damit revanchierten sich die Gäste für die 0:1-Niederlage im Hinspiel. Sie waren diesmal die druckvollere Mannschaft. „Ich fand Rhade nicht stärker. Im Hinspiel hatten wir das Glück, jetzt hatte der Gegner das Glück“, sagte BSV-Trainer Christian Rusche und und beklagte „einige unglückliche Schiedsrichter-Entscheidungen“.

Schon nach fünf Minuten musste Rhade nach einem Zusammenprall die Torhüterin wechseln. Nachhaltig gestört hat das den Tabellendritten nicht. Und beim Gegentreffer war die Ersatzkeeperin machtlos. Lia Wille bediente nach einem Konter Kim Weber, die in der Mitte völlig frei stand – 1:0 für den BSV (17.). Mit der Führung im Rücken gaben die Gastgeberinnen zunächst den Ton an. Doch nach einem schönem Pass in die Tiefe glich Maike Sicking aus abseitsverdächtiger Position zum 1:1 aus (31.). Noch vor der Pause vergab Weber eine große Chance, als sie den Ball nicht richtig traf.

In der Halbzeit musste der BSV die verletzte Nele Koe­nen auswechseln. Für die Kapitänin rückte Kristina Markfort in die Innenverteidigung. Die war dann aber im zentralen Mittelfeld nicht zu ersetzen.

Die Gäste klärten einen Schuss von Frieda Kemper (61.) und hatten im Gegenzug Pech, als der Ball billardmäßig von der Unterkante der Latte an den Innenpfosten und von dort in die Arme von Manuela Imholt flog. Kurz darauf war die BSV-Torhüterin aber geschlagen (64.). Auch nach dem 2:1 machte Rhade Druck, ging früh drauf, wollte das 3:1 nachlegen. Die BSV-Frauen befreiten sich, ein Weber-Schuss ging knapp vorbei. Ansonsten blieben sie ungefährlich. Mit dem Abpfiff gelang Rhade noch das 3:1.

BSV-Frauen: Imholt – Feldmann, Koenen (46. Haverkamp), Bröcker, Köhne (85. Stegemann) – Glenzki, Markfort, Weber, Kemper, Wille – Mende. Tore: 1:0 Weber (17.), 1:1 Sicking (31.), 1:2 Portius (64.), 1:3 Youel (90.+5).