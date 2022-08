BSV Ostbevern verspielt 2:0-Führung in Flaesheim

„Das ist gerade ein komisches Gefühl“, sagte Christian Rusche, Trainer des BSV Ostbevern, direkt nach dem ersten Saisonspiel. Seine Truppe lag zur Pause mit 2:0 vorne, kassierte das 2:2 und musste am Ende Torhüterin Manuela Imholt dankbar sein, die noch einen Elfer abwehrte.

Zur Halbzeit führten die Fußballerinnen des BSV Ostbevern mit 2:0. Sie hatten danach noch Chancen auf das womöglich vorentscheidende 3:0. Und am Ende rettete ihnen ihre Torhüterin wenigstens noch das 2:2 bei Aufsteiger Concordia Flaesheim.

Kein Wunder, dass BSV-Trainer Christian Rusche direkt nach dem Abpfiff über den Saisonstart in der Westfalenliga sagte: „Das ist gerade ein komisches Gefühl.“ Wäre Manuela Imholt in der 85. Minute nicht in die richtige Ecke abgetaucht und hätte den Foulelfmeter gehalten, wäre das Gefühl beim Coach noch viel komischer gewesen.

Im ersten Durchgang, den Rusche als „sehr gut“ bewertete, brachten Frieda Kemper (12.) und Karina Samberg (40.) den BSV mit 2:0 in Führung. Vor und nach dem Anschlusstor von Flaesheim (51.) vergaben Kemper, Kim Weber und Franziska Rüter die Möglichkeiten aufs dritte Tor. Statt dessen glichen die Gastgeber zum 2:2 aus (66.). „Nach dem 1:2 waren wir verunsichert, da wurden wir auf dem falschen Fuß erwischt“, so Rusche.

BSV-Frauen: Imholt – Köhne, Reher (79. Kottbus), Koenen, Rehm – Samberg (79. Haverkamp), Rüter – Kemper, Markfort, Weber – Mende (46. Jörden). Tore: 0:1 Kemper (12.), 0:2 Samberg (40.), 1:2 Kemmler (51.), 2:2 Kreuz (66.). Bes. Vorkommnis: Imholt (BSV) hält Foulelfmeter (85.).